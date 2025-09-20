Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη έμεινε στη 16η θέση στα 20 χιλιόμετρα βάδην στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: «Κάποιες φορές το σώμα ξεπερνά όλα τα υπόλοιπα»

Κόντρα στα προβλήματα τραυματισμού, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη έκανε πολύ καλή εμφάνιση στα 20 χιλιόμετρα βάδην του παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου στο Τόκιο και πήρε τη 16η θέση με χρόνο, 1 ώρα και 29,47 λεπτά.

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη προσπάθησε στα πρώτα χιλιόμετρα να μην επηρεαστεί από τον ξέφρενο ρυθμό της κούρσας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου και για το μεγαλύτερο διάστημα της ήταν μεταξύ της 13ης και 15ης θέσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα η έμπειρη αθλήτρια μπήκε στο Ολυμπιακό Στάδιο στην 15η θέση, όμως, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στην αντεπίθεση της Ιταλίδας Μιχάι. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια Ευρώπης έκανε πάντως μία από τις καλύτερες επιδόσεις της καριέρας της στην απόσταση στο δεύτερο 20άρι της στη χρονιά μετά το 1.29.16.

Μετά το τέλος του αγώνα, η ίδια τόνισε τα εξής: “Ήταν μια επίδοση που είχα στα πόδια μου ήξερα πως μπορώ να πάω, αλλά όχι όμως σήμερα. Από τον Φεβρουάριο είχα να βαδίσω τόσο γρήγορα, ένοιωσα καλά στην κούρσα και είπα να το δοκιμάσω. Είχα μια ενόχληση στο δικέφαλο είχα και δυο κάρτες και προσπάθησα να μείνω στο ρυθμό μου. Έχω ανάμεικτα συναισθήματα για αυτή τη διοργάνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πήγα καλά στο 20άρι και όχι στο 35άρι. Με τη σημερινή εμφάνιση φάνηκε πως θα μπορούσα να έχω κάνει κάτι καλό και στο 35άρι. Τα προβλήματα δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, κάποιες φορές το σώμα ξεπερνά όλα τα υπόλοιπα. Είναι μια από τις καλύτερες επιδόσεις της καριέρας μου. Για το εγγύς μέλλον έχω κάποια πράγματα στο μυαλό μου τα οποία θέλω να προγραμματίσω”.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο αγώνα συμμετείχε και η Χριστίνα Παπαδοπούλου που με χρόνο 1 ώρα και 35,05 λεπτά (νέο ατομικό ρεκόρ) πήρε την 34η θέση, ενώ η Παναγιώτα Τσινοπούλου τερμάτισε σε 1 ώρα και 37,40 λεπτά (επίσης νέο ατομικό ρεκόρ), μένοντας στην 39η θέση.