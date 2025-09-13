Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη προδόθηκε από τους πόνους στο στομάχι και εγκατέλειψε την κούρσα στα 35χλμ. βάδην στο παγκόσμιο πρωτάθλημα

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη εγκατέλειψε την κούρσα της στα 35χλμ. βάδην, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο, μετά το 23ο χιλιόμετρο με ενοχλήσεις στο στομάχι.

Η “χάλκινη” στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, μέχρι εκείνο το σημείο έκανε πολύ καλό αγώνα και βρισκόταν σταθερά εντός δεκάδας. Η αθλήτρια πέρασε το 12ο χιλιόμετρο στην έκτη θέση και κρατήθηκε σε αυτήν για αρκετά χιλιόμετρα. Μετά το 18ο χιλιόμετρο άρχισε να υποχωρεί και τελικά αναγκάστηκε να εγκαταλείψει στο 23ο χιλιόμετρο.

Η Ντρισμπιώτη στη διάρκεια της κούρσας είχε την υποστήριξη μελών της οικογένειας της, που ήρθαν στο Τόκιο για να την δουν τόσο στα 35χλμ. βάδην όσο και στα 20χλμ. βάδην, αγώνισμα που δήλωσε πως θα πάρει κανονικά θέση εκκίνησης στην κούρσα του ερχόμενου Σαββάτου.

Οι βαδιστές ξεκίνησαν την ημέρα τους στις 04.00 το πρωί και μπήκαν στο λεωφορείο στις 04.30 για το στάδιο Γιογιογκι όπου έκαναν την προθέρμανση τους. Μαζί τους ήταν και η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, που όπως και το 2023 στη Βουδαπέστη έτσι και στο Τόκιο επέλεξε να ακολουθήσει το γκρουπ των βαδιστών και να χειροκροτήσει τον αγώνα τους.

“Αισθανόμουν καλά πήγε αργά στην αρχή μετά κάπου βιάστηκα ακολούθησε τον γρήγορο ρυθμό του προπορευόμενου γκρουπ. Στο 20 άρχισα να νιώθω περίεργα το στομάχι μου και στη συνέχεια να ζαλίζομαι. Ήμουν στην εκκίνηση μετά από τόσες δυσκολίες, ήθελα να είμαι και στον τερματισμό. Θα μπω στην εκκίνηση των 20χλμ. και εύχομαι να είμαι και στον τερματισμό”, είπε με το τέλος του αγώνα η αθλήτρια.

Σπουδαία διάκριση για την Όλγα Φιάσκα

Η Όλγα Φιάσκα κατάφερε να πετύχει τη μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας της στην Ιαπωνία, τη χώρα που λατρεύει από μικρό παιδί και την κουλτούρα της οποίας προσπαθεί να ακολουθεί.

Η 23χρονη αθλήτρια ήταν το πρόσωπο της ελληνικής ομάδας στην έναρξη του 20ου Παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Τόκιο, αφού κατέλαβε την 18η θέση στα 35χλμ. βάδην με 2.59.59. Η αθλήτρια βελτίωσε το φετινό της ρεκόρ σε μια κούρσα σωστής κατανομής δυνάμεων, ψυχραιμίας και ισορροπίας από μέρους της. Η αθλήτρια του Γρηγόρη Κοντού επέλεξε στην αρχή να μείνει πίσω, ωστόσο είδε πως έχει δυνάμεις και σταδιακά, δίχως να πάρει μεγάλο ρίσκο, ανέβασε ρυθμό και κέρδισε πολλές θέσεις.

Η Φιάσκα συμμετείχε στο δεύτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα της καριέρας της, δύο χρόνια από τη συμμετοχή της στη διοργάνωση της Βουδαπέστης, όπου δεν μπόρεσε να τερματίσει.

Ο μεγάλος φόβος της αθλήτριας ήταν η ζέστη, που ευτυχώς στη διάρκεια του αγώνα κυμάνθηκε σε υποφερτά, και αντιμετωπίστηκε από την ίδια και τον προπονητή της με καλή ενυδάτωση. Η νεαρή τερμάτισε κλαίγοντας και έφτασε στη μεικτή ζώνη με δάκρυα στα μάτια εκεί όπου βρήκε την αγκαλιά της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη και του Αλέξανδρου Παπαμιχαήλ, που έσπευσαν να τη συγχαρούν για την επιτυχία της.

“Περίμενα δυσκολότερες συνθήκες στον αγώνα. Η αλήθεια είναι μας βοήθησε ο καιρός αρκετά, δεν είχε ήλιο και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Είχε υγρασία, αλλά πιστεύω με την σωστή διαχείριση δυνάμεων και υγρών ξεπερνιώταν.

Θα ήθελα να είχα κάνει έκανα και ένα ατομικό ρεκόρ, δεν πειράζει, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Γενικότερα ήθελα να χτυπήσω 20άδα και το κατάφερα.

Νομίζω μετά τα 20χλμ. ήξερα, καταλάβαινα ότι είχα ακόμα δυνάμεις που είναι πάρα πολύ σημαντικό στο αγώνισμα μας.

Το 20ο είναι ένα δύσκολο σημείο και έλεγα ότι αντέχω. Πλέον θέλω να επικεντρωθώ ακόμη περισσότερο στην προπόνηση μου. Θέλω να κάνω μόνο αθλητισμό γιατί πιστεύω ότι είναι καλή και μπορώ να κάνω πολύ καλά πράγματα. Του χρόνου θα δοκιμάσω και στην απόσταση του ημιμαραθωνίου γιατί είμαι γρήγορη, παρόλο που δεν το έχω δείξει ακόμα και πιστεύω με μία σωστή δουλειά μεθοδική θα κάνω κάτι καλό.

Ο κόσμος στη διαδρομή ήταν τρομερός. Αν δεν είχαμε κι αυτούς δεν ξέρω πως θα τα καταφέρναμε. Συνέχιζαν και με στήριζαν, ακόμη κι όταν ξεπερνούσα αθλήτρια της χώρας τους”, είπε η Φιάσκα με το τέλος του αγώνα.

Το πάλεψε η συγκινημένη Σοφία Αλικανιώτη

Με δάκρυα στα μάτια πέρασε τη γραμμή τερματισμού και η Σοφία Αλικανιώτη, που στο ντεμπούτο της στην απόσταση κατέλαβε την 37η θέση με 3.21.06.

Η αθλήτρια του Ναπολέοντα Κεφαλόπουλου πέτυχε τον πρωταρχικό της στόχο, που ήταν η ολοκλήρωση του αγώνα ξεπερνώντας τις δυσκολίες των καιρικών συνθηκών. Παράλληλα δήλωσε πως θέλει να ξανά διεκδικήσει ανάλογη εμπειρία διεκδικώντας στο μέλλον την παρουσία της και σε άλλες μεγάλες διοργανώσεις.

“Αυτή η διοργάνωση μου άνοιξε την όρεξη για τη συνέχεια. Είμαι πολύ συγκινημένη με τον σημερινό αγώνα. Θέλω να ευχαριστήσω τον προπονητή μου Ναπολέων Κεφαλόπουλο, που βρίσκομαι σήμερα εδώ, ήταν μεγάλη η απώλεια που δεν ήταν σήμερα εδώ μαζί μου. Ο αγώνας ήταν μια μεγάλη γιορτή, δεν έχω ξανά ζήσει κάτι αντίστοιχο.

Γνωρίζαμε και από τις προηγούμενες μέρες, λόγω των συνθηκών, ότι ο στόχος μας δεν ήταν ένα νέο ατομικό ρεκόρ. Στόχος μας ήταν να τερματίσουμε αξιοπρεπώς και υγιής. Θέλω να διεκδικήσω τη συμμετοχή μου και στο Ευρωπαϊκό του 2026 στις νέες αποστάσεις του αγωνίσματος, ωστόσο μέχτι τότε έχουμε πολύ χρόνο και δουλειά”, είπε η Αλικανιώτη.

Νικήτρια της κούρσας ήταν η σπουδαία Ισπανίδα Μαρία Πέρεζ με 2.39.01.

Ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ στην 29η θέση στα 35χλμ. βάδην

Ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ πέτυχε τον πρωταρχικό του στόχο και κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα του στα 35χλμ. βάδην στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο.

Ο έμπειρος αθλητής διένυσε την απόσταση σε 2ώρες 42.07 και κατέλαβε την 29η θέση.

Ο Παπαμιχαήλ έκανε σωστή διαχείριση των δυνάμεων και κατάφερε μετά τα μισά της κούρσας να πάρει κάποιες θέσεις. Ο αθλητής μετείχε για τρίτη φορά στη συγκεκριμένη απόσταση σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και όπως και το 2022 κατέλαβε την 29η θέση.

Ο αθλητής έμεινε ικανοποιημένος από την εμφάνιση, καθώς κατάφερε να φτάσει στον στόχο του, που ήταν να περάσει την γραμμή τερματισμού. Το αγώνισμα των 35χλμ. βάδην έγινε σε μια γεμάτη διαδρομή με εκατοντάδες πολίτες να ενθαρρύνουν την προσπάθεια των συμμετεχόντων. Η εκκίνηση δόθηκε στο στάδιο και έπειτα οι βαδιστές κάλυψαν 16 στροφές των 2.000 μ. πριν μπουν και πάλι στο στάδιο για τον τερματισμό.

“Περίμενα λίγο δυσκολότερες συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση βγήκα αλώβητος από όλο αυτό. Το τέμπο κινήθηκε λίγο πιο γρήγορα από ότι περίμενα, κρατήθηκα, έπεσε ο ρυθμός βέβαια, αλλά κρατήθηκα. Είμαι χαρούμενος, άλλος ένας τερματισμός στην 29η θέση. Σήμερα ο αγώνας πήγε καλά όπως το είχα προγραμματίσει. Η διαδρομή ήταν φανταστική, οι Ιάπωνες έδειξαν πως αγαπούν το αγώνισμα, καθώς γέμισαν τη διαδρομή στις 07.30, ο καιρός ήταν αρκετά καλός”, είπε ο αθλητής.

Νικητής στην κούρσα των Ανδρών ήταν ο Κανάδος Έβαν Ντούνφε με 2.28.22 και ακολούθησαν Ο Καναδός Έβαν Ντούνφε τερμάτισε πρώτος σε 2.28.22 και ακολούθησαν Μπονφίμ (Βραζιλία) και Κατσούκι (Ιαπωνία) με 2.28.55 και 2.29.16, αντίστοιχα. Οι Ιάπωνες για αρκετά χιλιόμετρα, και με την υποστήριξη του κόσμου στη διαδρομή, προσπάθησαν να κρατηθούν στο 1-2, αλλά δεν το κατάφεραν.