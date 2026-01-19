Η απάντηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός θέλησε να απαντήσει στο story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τη μήνυση που είχε κάνει και ζήτησε να μην τιμωρηθούν οι ιδιοκτήτες των Πειραιωτών.

Λίγη ώρα νωρίτερα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε προχωρήσει σε ανάρτηση στο instagram σχετικά με τις δικαστικές διαφορές που έχει με τους προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Περιμέναμε σήμερα να δούμε τον κύριο Γιαννακόπουλο στο δικαστήριο, αλλά, όπως κάνει πάντοτε, δεν εμφανίστηκε. Γνώριζε προφανώς ότι η μήνυσή του κατά των εκπροσώπων της ΚΑΕ Ολυμπιακός για ψευδή καταμήνυση θα απορριπτόταν, όπως και πράγματι έγινε. Το δικαστήριο, κρίνοντας τη μήνυση του Δ. Γιαννακόπουλου ως αβάσιμη, κήρυξε τους Παναγιώτη Αγγελόπουλο και Γεώργιο Σκινδήλια αθώους.

Για άλλη μια φορά αποδείχθηκε ποιος λέει την αλήθεια και εμφανίζεται και ποιος λέει ψέματα και κρύβεται. Όσο για τη σημερινή δήλωση του ότι «η θέση του υποστηρίζοντας την κατηγορία δεν είναι για όλους», περιοριζόμαστε να τον πληροφορήσουμε ότι η δικηγόρος του δήλωσε προς το δικαστήριο ότι ο Δ. Γιαννακόπουλος παρίσταται κανονικά προς υποστήριξη της κατηγορίας εις βάρος μας.

Ας συνεννοούνται τουλάχιστον πριν ξεκινήσει τα stories…».