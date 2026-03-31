Η απάντηση του Γουόκαπ στον Παναθηναϊκό με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και γαλανόλευκες καρδιές

Ο Τόμας Γουόκαπ δεν άφησε αναπάντητο το αίτημα ανάκλησης του ελληνικού διαβατηρίου που έκανε ο Παναθηναϊκός και έκανε ανάρτηση στο instagram με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.

Ο Παναθηναϊκός έστειλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο οποίο ζητά την ανάκληση του ελληνικού διαβατηρίου του Τόμας Γουόκαπ, με τον Ολυμπιακό αρχικά να απαντά με φωτογραφίες των Γουόκαπ, Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ στα χακί.

Οι Πειραιώτες μάλιστα στην ανάρτησή τους ζήτησαν από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να ανεβάσει και αυτός φωτογραφία από την στρατιωτική του θητεία.

Ο Τεξανός γκαρντ την ανάρτηση που έκανε με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας τη συνόδευσε με γαλανόλευκες καρδιές και ένα τραγούδι του T.I με τίτλο «Let them know» (σ.σ «Ας γνωρίζουν»).