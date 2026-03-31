Ο Παναθηναϊκός κατέθεσε αίτημα ανάκλησης του ελληνικού διαβατηρίου του Τόμας Γουόκαπ

Ο Παναθηναϊκός έστειλε επίσημο αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών ζητώντας να ανακληθεί το ελληνικό διαβατήριο που έχει δοθεί στον Τόμας Γουόκαπ, το οποίο του δίνει το δικαίωμα να αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδας.

Στις 26 Μαρτίου του 2026 η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε την αίτηση για να αρθεί η ελληνοποίηση του Τόμας Γούοκαπ. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού είχε πολιτογραφηθεί τιμητικά Έλληνας στις 18 Απριλίου του 2023 έπειτα από προεδρικό διάταγμα της τότε προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Στην αίτηση ανάκλησης η οι πράσινοι υποστηρίζουν πως ακόμα και μετά την τιμητική πολιτογράφηση του Γουόκαπ, η Εθνική Ελλάδας δεν σημείωσε κάποια εξαιρετική διάκριση, ενώ τονίζεται ότι από τις 6 Αυγούστου του 2024 δεν έχει αγωνιστεί σε καμία αναμέτρηση με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Να θυμίσουμε ότι, ο Τεξανός γκαρντ δεν ήταν στην αποστολή της «επίσημης αγαπημένης» στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου του Eurobasket 2025, καθώς ο Ντόρσεϊ ήταν ο νατουραλιζέ της ομάδας του Σπανούλη.

Η αίτηση ανάκλησης που έκανε ο Παναθηναϊκός

«Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ έχει καταθέσει αίτηση ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών, ζητώντας την ανάκληση της τιμητικής πολιτογράφησης του αθλητή της ΚΑΕ Ολυμπιακός Τόμας Γουόκαπ, σύμφωνα με το άρθρο 26Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Ειδικότερα, με το από 18.4.2023 προεδρικό διάταγμα ο Τόμας Γουόκαπ πολιτογραφήθηκε Έλληνας μέσω της εξαιρετικής διαδικασίας τις τιμητικής πολιτογράφησης με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, καθότι κρίθηκε ότι μέσω της επαγγελματικής του δραστηριότητας δύναται να προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στη χώρα.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός νομίμως υποστηρίζει ότι η αβέβαιη και δυνητική προσφορά ενός προσώπου στις διακρίσεις της εθνικής ομάδας καλαθοσφαίρισης δεν συνιστά κατά το άρθρο 13 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας λόγο τιμητικής του πολιτογράφησης, καθότι ο νόμος κάνει λόγο για ήδη τετελεσμένη προσφορά εξαιρετικών υπηρεσιών στην Χώρα, ώστε να έχει αποδειχθεί σε βάθος χρόνου η συμβολή του στις διακρίσεις της εθνικής ομάδας και να δικαιολογηθεί η κατ’ εξαίρεση απονομή εις αυτόν της ελληνικής ιθαγένειας, ως φόρος τιμής σε αυτή την ήδη αποδεδειγμένη προσφορά.

Και πράγματι, τούτο αποδείχθηκε και στην πράξη μετά την πολιτογράφηση: καμία τέτοια προσφορά εξαιρετικών υπηρεσιών προς τη χώρα δεν παρείχε ο κ. Γουόκαπ, αφού τις χρονιές που συμμετείχε στην Εθνική μας Ομάδα τούτη δεν σημείωσε καμία διάκριση, ενώ ο κ. Γουόκαπ από την τελευταία του συμμετοχή στις 6 Αυγούστου 2024 δεν έχει έκτοτε αγωνιστεί με την Εθνική μας ομάδα σε καμία απολύτως αναμέτρηση.

Συνεπώς, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ζητεί από το Υπουργείο Εσωτερικών που κίνησε την διαδικασία απονομής της ελληνικής ιθαγένειας στον κ. Γουόκαπ να κινήσει αντίστοιχα τώρα διαδικασία για την ανάκλησή της.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, άλλωστε, παραπέμπει και στη σχετική δήλωση του ίδιου του κ.Γουόκαπ, όταν πολιτογραφήθηκε Έλληνας: “Είναι, δε, τόσο πηγαία η διάθεσή μου να προσφέρω, ώστε δεσμεύομαι ότι σε περίπτωση που αρνηθώ στο μέλλον να παρέχω τις υπηρεσίες μου, να αφαιρεθούν από την Ελληνική Κυβέρνηση τα δικαιώματα που απορρέουν από τη χορήγηση διαβατηρίου”».