Ο Ολυμπιακός ανέβασε φωτογραφία των Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ και Γουόκαπ στα χακί: «Περιμένουμε αντίστοιχη του Γιαννακόπουλου»

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν αμέσως μετά το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (94-101), σχετικά με τα ελληνικά διαβατήρια των Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ και Γουόκαπ σήκωσαν μεγάλη συζήτηση.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός φέρεται να ζήτησε την αναίρεση του ελληνικού διαβατηρίου του Τόμας Γουόκαπ, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να… σηκώνει το γάντι και να απαντά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ολυμπιακός πόσταρε φωτογραφία με τους Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ ως φαντάρους και τον Γουόκαπ τη στιγμή της ορκωμοσίας του, κάνοντας παράλληλα ένα σχόλιο, σχετικά με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Περιμένουμε αντίστοιχη φωτογραφία από τη στρατιωτική θητεία του τωρινού ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Δημήτρη Γιαννακόπουλου#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/6yFTiM02wk — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) March 31, 2026

“Θέλω να ρωτήσω για αυτές τις καταστάσεις με τον Ολυμπιακό. Οι Ντόρσεϊ και Γουόκαπ μπορούν να παίξουν μαζί στην Εθνική; Όχι γιατί είναι δύο νατουραλιζέ αλλά παίζουν στην Ελλάδα. Τους δίνουν την ευκαιρία να παίξουν. Η μόνη λίγκα που το κάνει, σε άλλες χώρες δεν νομίζω. Ο Βεζένκοφ παίζει στην Εθνική Βουλγαρίας. Συν έξι ξένοι, συν τρεις διαιτητές. Είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο για εμάς να κερδίσουμε.” ανέφερε μεταξύ άλλων ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις που έκανε μετά το ντέρμπι για την GBL.