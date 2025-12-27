Η απίθανη αντίδραση του Ουναΐ όταν αντιλήφθηκε ότι γίνεται αλλαγή στο παιχνίδι Μαρόκο – Μάλι

Ο Αζεντίν Ουναΐ αγωνίζεται με το Μαρόκο στο Copa Africa και στην ισόπαλη αναμέτρηση με 1-1 κόντρα στο Μάλι, όταν έγινε αλλαγή είχε μία πολύ αυθεντική αντίδραση ξαφνιασμού.

Ο Ρεντραγκί έψαχνε τρόπο να αλλάξει τα δεδομένα και να πάρει τη νίκη που θα εξασφάλιζε τη πρόκριση στους «16» στο Μαρόκο και απέσυρε τον Ουναΐ για να βάλει τον Εζαλζουλί.

Το αποτέλεσμα δεν άλλαξε, οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από ένα βαθμό και αυτό που έμεινε από την αναμέτρηση ήταν η απορία του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, όταν αντιλήφθηκε ότι πρέπει να περάσει έξω από τον αγωνιστικό χώρο.

Azzedine Ounahi était d’apprendre qu’il allait être remplacé face au Mali.







pic.twitter.com/piSFs8HoaC — ᴍᴏᴜɴᴛᴀᴋʜᴀʙ ғᴏᴏᴛ (@MountakhabFoot) December 27, 2025

Το Μαρόκο έχει 4 βαθμούς μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές της διοργάνωσης και είναι πρώτο στον όμιλο, ενώ το Μάλι έχει 2 και είναι στη δέυτερη θέση.