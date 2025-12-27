Αθλητικά

Η απίθανη αντίδραση του Ουναΐ όταν αντιλήφθηκε ότι γίνεται αλλαγή στο παιχνίδι Μαρόκο – Μάλι

Δεν το περίμενε ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού
Η απορία του Ουναΐ
Η απορία του Ουναΐ

Ο Αζεντίν Ουναΐ αγωνίζεται με το Μαρόκο στο Copa Africa και στην ισόπαλη αναμέτρηση με 1-1 κόντρα στο Μάλι, όταν έγινε αλλαγή είχε μία πολύ αυθεντική αντίδραση ξαφνιασμού.

Ο Ρεντραγκί έψαχνε τρόπο να αλλάξει τα δεδομένα και να πάρει τη νίκη που θα εξασφάλιζε τη πρόκριση στους «16» στο Μαρόκο και απέσυρε τον Ουναΐ για να βάλει τον Εζαλζουλί.

Το αποτέλεσμα δεν άλλαξε, οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από ένα βαθμό και αυτό που έμεινε από την αναμέτρηση ήταν η απορία του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, όταν αντιλήφθηκε ότι πρέπει να περάσει έξω από τον αγωνιστικό χώρο.

 

Το Μαρόκο έχει 4 βαθμούς μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές της διοργάνωσης και είναι πρώτο στον όμιλο, ενώ το Μάλι έχει 2 και είναι στη δέυτερη θέση.

