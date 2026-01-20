Η απίθανη είσοδος της Ναόμι Οσάκα στο Australian Open: Μπήκε με ομπρέλα και καπέλο στο γήπεδο

Η Ναόμι Οσάκα έκανε εμφάνιση στο Australian Open που θύμισε Μαίρη Πόπινς.

Πιο εντυπωσιακή εμφάνιση δεν θα μπορούσε να κάνει η Ναόμι Οσάκα στην πρεμιέρα της στο Australian Open.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Γιαπωνέζα τενίστρια φρόντισε να κλέψει όλες τις εντυπώσεις με την ενδυμασία της στην είσοδό της στο γήπεδο για τον αγώνα με την Αντονία Ρούζιτς.

El ¿outfit? de Naomi Osaka en su primer partido en Australia no va a dejar indiferente a nadie #AO26 pic.twitter.com/XMQzbaLX05 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 20, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εμφάνισή της παρέπεμψε στην Μαίρη Πόπινς την ηρωίδα της ομώνυμης ταινίας, η οποία είχε ως σήμα κατατεθέν την ομπρέλα της μαζί με το καπέλο.

Ο Ναόμι Οσάκα ήταν εντυπωσιακή και στον αγωνιστικό χώρο. Μετά από περίπου 2,5 ώρες η Γιαπωνέσα τενίστρια κέρδισε με 6-3, 3-6, 6-4 την Αντονία Ρούζιτς από την Κροατία, σημειώνοντας την 2η νίκη της μέσα στο 2026.