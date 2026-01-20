Αθλητικά

Η απίθανη είσοδος της Ναόμι Οσάκα στο Australian Open: Μπήκε με ομπρέλα και καπέλο στο γήπεδο

Έκλεψε την παράσταση η Γιαπωνέζα τενίστρια στην πρεμιέρα της στο Australian Open
Η Ναόμι Οσάκα με καπέλο και ομπρέλα στο Australian Open
REUTERS/Jaimi Joy

Η Ναόμι Οσάκα έκανε εμφάνιση στο Australian Open που θύμισε Μαίρη Πόπινς.

Πιο εντυπωσιακή εμφάνιση δεν θα μπορούσε να κάνει η Ναόμι Οσάκα στην πρεμιέρα της στο Australian Open.

Η Γιαπωνέζα τενίστρια φρόντισε να κλέψει όλες τις εντυπώσεις με την ενδυμασία της στην είσοδό της στο γήπεδο για τον αγώνα με την Αντονία Ρούζιτς.

Η εμφάνισή της παρέπεμψε στην Μαίρη Πόπινς την ηρωίδα της ομώνυμης ταινίας, η οποία είχε ως σήμα κατατεθέν την ομπρέλα της μαζί με το καπέλο.

Ο Ναόμι Οσάκα ήταν εντυπωσιακή και στον αγωνιστικό χώρο. Μετά από περίπου 2,5 ώρες η Γιαπωνέσα τενίστρια κέρδισε με 6-3, 3-6, 6-4 την Αντονία Ρούζιτς από την Κροατία, σημειώνοντας την 2η νίκη της μέσα στο 2026.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
265
193
127
99
92
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo