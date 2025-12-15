Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Η Αρίνα Σαμπαλένκα αναδείχτηκε για δεύτερη σερί φορά κορυφαία τενίστρια της χρονιάς

Το βραβείο σφράγισε την εκπληκτική χρονιά της τενίστριας
Αρίνα Σαμπαλένκα
Η Αρίνα Σαμπαλένκα με το τρόπιαο του US Open/ (AP Photo/Frank Franklin II)

Η Αρίνα Σαμπαλένκα κατέκτησε το βραβείο της κορυφαίας τενίστριας για το 2025 από την WTA. Η Λευκορωσίδα είχε τιμηθεί με το συγκεκριμένο βραβείο και την περσινή σεζόν.

Στην ψηφοφορία η Σαμπαλένκα συγκέντρωσε το 80% των ψήφων των ΜΜΕ, μετά από μία ακόμα καταπληκτική χρονιά με τέσσερις τίτλους με την κατάκτηση του US Open να ξεχωρίζει.

Η Λευκορωσίδα τενίστρια έγινε η τρίτη αθλήτρια τα τελευταία 15 χρόνια που κατακτά περισσότερη από μία φορά το συγκεκριμένο βραβείο της WTA.

Το βραβείο για την «επιστροφή της χρονιάς» κατέκτησε η Μπελίντα Μπέντσιτς, η οποία επέστρεψε μετά από δύο χρόνια στην ενεργό δράση, ενώ πιο βελτιωμένη αθλήτρια της χρονιάς αναδείχτηκε η Αμάντα Ανισίμοβα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
218
167
109
87
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo