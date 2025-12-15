Η Αρίνα Σαμπαλένκα αναδείχτηκε για δεύτερη σερί φορά κορυφαία τενίστρια της χρονιάς

Η Αρίνα Σαμπαλένκα κατέκτησε το βραβείο της κορυφαίας τενίστριας για το 2025 από την WTA. Η Λευκορωσίδα είχε τιμηθεί με το συγκεκριμένο βραβείο και την περσινή σεζόν.

Στην ψηφοφορία η Σαμπαλένκα συγκέντρωσε το 80% των ψήφων των ΜΜΕ, μετά από μία ακόμα καταπληκτική χρονιά με τέσσερις τίτλους με την κατάκτηση του US Open να ξεχωρίζει.

Η Λευκορωσίδα τενίστρια έγινε η τρίτη αθλήτρια τα τελευταία 15 χρόνια που κατακτά περισσότερη από μία φορά το συγκεκριμένο βραβείο της WTA.

Το βραβείο για την «επιστροφή της χρονιάς» κατέκτησε η Μπελίντα Μπέντσιτς, η οποία επέστρεψε μετά από δύο χρόνια στην ενεργό δράση, ενώ πιο βελτιωμένη αθλήτρια της χρονιάς αναδείχτηκε η Αμάντα Ανισίμοβα.