Η Άρσεναλ ανακοίνωσε τον Βίκτορ Γκιόκερες – Θα φοράει το «14» του Τιερί Ανρί

Η Άρσεναλ βρήκε τον επιθετικό που έψαχνε! Οι «κανονιέρηδες» ανακοίνωσαν και επίσημα την απόκτηση του Βίκτορ Γκιόκερες από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, πυροδοτώντας τη μεταγραφική «βόμβα» του φετινού καλοκαιριού.

Ο Βίκτορ Γκιόκερες, έπειτα από δύο εντυπωσιακές σεζόν στην Πορτογαλία με τα «λιοντάρια» έκανε το επόμενο βήμα στη καριέρα του, υπογράφοντας πενταετές συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2030 με την Άρσεναλ. Μάλιστα οι Λονδρέζοι για να τον αποκτήσουν δαπάνησαν ένα ποσό που φτάνει τα 75 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους!

Ο 26χρονος στράικερ αποτέλεσε διακαή πόθο του Μικέλ Αρτέτα και αναμένεται να δώσει νέα δυναμική στην επιθετική γραμμή των Λονδρέζων, προσφέροντας ταχύτητα, δύναμη και σκοράρισμα, στοιχεία που έλειπαν τα προηγούμενα χρόνια από τους «κανονιέρηδες».

This is where you need to be.



Viktor Gyökeres is a Gunner



Narrated by Kojey Radical pic.twitter.com/k7qLBUyW61