Η Άρσεναλ λύγισε την Κρίσταλ Πάλας στα πέναλτι και πέρασε στα ημιτελικά του League Cup Αγγλίας

Η Άρσεναλ συμπληρώνει το «καρέ» των ημιτελικών του League Cup Αγγλίας, καθώς έναν συγκλονιστικό προημιτελικό που έγινε στο «Emirates» απέκλεισε με 8-7 την Κρίσταλ Πάλας στα πέναλτι.

Στην κανονική διάρκεια του αγώνα, η Άρσεναλ άνοιξε το σκορ στο 80΄ με αυτογκόλ του Λακρουά, όμως ο Μάρκ Γκουέι ισοφάρισε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι το ματς οδηγήθηκε απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι όπου μετά από 15 διαδοχικές εύστοχες εκτελέσεις, ο Κέπα απέκρουσε την εκτέλεση του μοιραίου Λακρουά και η Άρσεναλ πήρε το «εισιτήριο» για την τετράδα όπου θα αντιμετωπίσει σε διπλή αναμέτρηση την Τσέλσι σε ένα κλασικό λονδρέζικο ντέρμπι.



Τα αποτελέσματα των προημιτελικών:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάρντιφ-Τσέλσι 1-3

Μάντσεστερ Σίτι-Μπρέντφορντ 2-0

Νιούκαστλ-Φούλαμ 2-1

Άρσεναλ-Κρίσταλ Πάλας 1-1 (8-7 στα πέναλτι)

Ημιτελική φάση

Τσέλσι – Άρσεναλ

Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι