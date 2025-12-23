Η Άρσεναλ λύγισε την Κρίσταλ Πάλας στα πέναλτι και πέρασε στα ημιτελικά του League Cup Αγγλίας

Η Άρσεναλ συμπληρώνει το «καρέ» των ημιτελικών του League Cup Αγγλίας, καθώς έναν συγκλονιστικό προημιτελικό που έγινε στο «Emirates» απέκλεισε με 8-7 την Κρίσταλ Πάλας στα πέναλτι.
Στην κανονική διάρκεια του αγώνα, η Άρσεναλ άνοιξε το σκορ στο 80΄ με αυτογκόλ του Λακρουά, όμως ο Μάρκ Γκουέι ισοφάρισε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Έτσι το ματς οδηγήθηκε απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι όπου μετά από 15 διαδοχικές εύστοχες εκτελέσεις, ο Κέπα απέκρουσε την εκτέλεση του μοιραίου Λακρουά και η Άρσεναλ πήρε το «εισιτήριο» για την τετράδα όπου θα αντιμετωπίσει σε διπλή αναμέτρηση την Τσέλσι σε ένα κλασικό λονδρέζικο ντέρμπι.
Τα αποτελέσματα των προημιτελικών:
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Κάρντιφ-Τσέλσι 1-3
Μάντσεστερ Σίτι-Μπρέντφορντ 2-0
Νιούκαστλ-Φούλαμ 2-1
Άρσεναλ-Κρίσταλ Πάλας 1-1 (8-7 στα πέναλτι)
Ημιτελική φάση
Τσέλσι – Άρσεναλ
Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι