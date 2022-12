Ο Αρσέν Βενγκέρ επέστρεψε στο Έμιρεϊτς για το παιχνίδι της Άρσεναλ με την Γουέστ Χαμ και αποθεώθηκε από τους οπαδούς των “κανονιέρηδων”.

Σε συνεννόηση με τον πρώην παίκτη του και νυν προπονητή της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, ο Βενγκέρ έκανε έκπληξη στους ποδοσφαιριστές της πρωτοπόρου της Premier League και συνομίλησε μαζί τους, πριν τον αγώνα με τα “σφυριά”.

Η επιστροφή του Βενγκέρ στο Νησί για την Άρσεναλ όμως, έφερε στο “φως” και την είδηση ότι αναμένεται να χτιστεί άγαλμα του Αλσατού τεχνικού, έξω από το γήπεδο της ομάδας. Η προτομή του θρυλικού προπονητή των “κανονιέρηδων” υπολογίζεται μάλιστα ότι θα πάρει θέση στο Έμιρεϊτς, μέσα στο 2023.

A special moment as Arsene Wenger returns to the Emirates @Arsenal pic.twitter.com/XJIFwHtQ7D

Arsenal are ready to build a statue of Arsene Wenger outside the Emirates Stadium potentially as early as 2023



(@JWTelegraph 🌕) pic.twitter.com/TxduY3QmwV