Η Άρτεμις Βασιλάκη τερμάτισε 8η στον τελικό των 400 μέτρων ελεύθερο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης

Η Άρτεμις Βασιλάκη πραγματοποίησε μια αξιοπρεπή εμφάνιση στον τελικό των 400μ. ελεύθερου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου του Παρισιού και με χρόνο 4:11:98 ολοκλήρωσε την παρουσία της στη διοργάνωση, κατακτώντας την 8η και τελευταία θέση της κούρσας.

Θυμίζουμε πως η Ελληνίδα κολυμβήτρια αγωνίστηκε σήμερα το πρωί (16.08.2026) στην 3η προκριματική σειρά, όπου κατέβαλε την 4η θέση, καταγράφοντας χρόνο 4:11:70, συγκριτικά καλύτερος με την απόδοσή της στον τελικό.

Η Άρτεμις Βασιλάκη μπήκε δυνατά στην κούρσα και στα πρώτα 100 μέτρα βρισκόταν στην τέταρτη θέση. Στη συνέχεια έχασε έδαφος. Παρά την προσπάθειά της στα τελευταία μέτρα, δεν κατάφερε να πλησιάσει τις αθλήτριες που βρίσκονταν μπροστά της.