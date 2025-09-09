Η «AS» αποθεώνει τον Αταμάν: «Ο Μουρίνιο του ευρωπαϊκού μπάσκετ»

Ένα αφιέρωμα στον Εργκίν Αταμάν έκανε η εφημερίδα «AS», η οποία δεν διστάζει να τον παρομοιάσει με τον Ζοσέ Μουρίνιο, υπογραμμίζοντας τη χαρισματική αλλά και αμφιλεγόμενη προσωπικότητά του. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού και της εθνικής Τουρκίας βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, τόσο για τις επιτυχίες του όσο και για την ιδιαίτερη προσέγγισή του στο παιχνίδι και τη διαχείριση ομάδων.

Με αφορμή την συμμετοχή στο Eurobasket, στο οποίο η Τουρκία κοντράρεται με την Πολωνία (9/9/25. 17:00), η «AS» επέλεξε να αναδείξει τη δυναμική παρουσία του Τούρκου τεχνικού, ο οποίος φιλοδοξεί να κατακτήσει με την ομάδα του ένα μετάλλιο.

Κάπως έτσι, στο πρόσφατο άρθρο της, η «AS» αποδίδει τα εύσημα στον έμπειρο κόουτς, δίνοντας έμφαση στα στοιχεία της προσωπικότητάς του, τα οποία τον έχουν οδηγήσει στις επιτυχίες που έχει καταφέρει.

«Είναι ένας εγωπαθής με άπειρο ναρκισσισμό, που έχει κάνει τον τρόπο λειτουργίας του το δικό του στυλ. Και πλησιάζοντας τα 60 του χρόνια, θεωρείται ο σημαντικότερος προπονητής στην Ευρώπη σήμερα», σημειώνεται χαρακτηριστικά, ενώ η σύγκριση με τον Ζοσέ Μουρίνιο δεν αργεί να έρθει: «Η συμπεριφορά του θυμίζει τον θρυλικό Πορτογάλο τεχνικό, με την ικανότητα να τραβάει επάνω του όλα τα βλέμματα, αγνοώντας την κριτική και λειτουργώντας με απόλυτο έλεγχο».

Η «AS» συνεχίζει, αναφέροντας πως ο Αταμάν βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας του, έχοντας ήδη αφήσει το αποτύπωμά του στην Euroleague και το ελληνικό πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό, στην πρώτη του κιόλας σεζόν στην Αθήνα.

«Η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό ήταν μια τεράστια είδηση στα ΜΜΕ. Και από την πρώτη χρονιά, οδήγησε το project των “πρασίνων” στην κορυφή της Ευρώπης και στην κατάκτηση του εγχώριου τίτλου», υπογραμμίζει το ισπανικό Μέσο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον ρόλο που έχει αναλάβει εντός της ομάδας: «Ο Αταμάν δεν είναι ένας απλός προπονητής. Έχει ουσιαστικό ρόλο στον σχεδιασμό και τις μεταγραφές του συλλόγου, ασκώντας πλήρη έλεγχο στις αποφάσεις. Έχει γίνει ο πρωταγωνιστής της δικής του ιστορίας, ένας κόουτς που υπερβαίνει την ομάδα και το άθλημα».