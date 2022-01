Η αχτύπητη Άσλεϊ Μπάρτι επικράτησε με 2-0 την Ντανιέλ Κόλινς στον τελικό και κατέκτησε το Australian Open στις γυναίκες χωρίς να χάσει σετ!

Η κορυφαία τενίστρια του κόσμου επιβεβαίωσε την ανωτερότητα της μπροστά στο κοινό της στη Μελβούρνη κι έφτασε δίχως να ιδρώσει ιδιαίτερα στην κατάκτηση του τίτλου.

Η Μπάρτι έγινε πρώτη Αυστραλή μετά την Κρις Ο’ Νιλ το 1978 που παίρνει τον τίτλο στη διοργάνωση κι έφτασε πλέον τα τρία Grand Slam τρόπαια (Roland Garros 2019, Wimbledon 2021). Το μόνο που της μένει είναι το US Open για φτάσει στο ιστορικό Career Grand Slam.

Win a Grand Slam on home soil? Completed it mate 🇦🇺🏆@ashbarty defeats Danielle Collins 6-3 7-6(2) to become the #AO2022 women's singles champion.



🎥: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis #AusOpen pic.twitter.com/TwXQ9GACBS