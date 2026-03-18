Η ΔΕΑΒ κάλεσε τον ΠΑΟΚ για το ντου στα δημοσιογραφικά της Τούμπας

Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και 14 πρόσωπα για την εισβολή οπαδών στα δημοσιογραφικά της Τούμπας στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό.

Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό στην Τούμπα για τη Super League στιγματίστηκε από εισβολή οπαδών στα δημοσιογραφικά, με τους δημοσιογράφους να αποχωρούν με την παρέμβαση της αστυνομίας.

Λίγες ημέρες αργότερα από τον αγώνα στη Θεσσαλονίκη, η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

“4. Καλεί σε ακρόαση, στις 24/03/2026, την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς και δεκατέσσερα (14) φυσικά πρόσωπα, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό, που φέρεται ότι έλαβε χώρα στο Γήπεδο Τούμπας, στις 15/03/2026, από τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα, πριν από την έναρξη του αγώνα ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, περιόδου 2025/2026, με την απειλή άσκησης βίας, εξύβριση και προπηλακισμούς των δημοσιογράφων που επρόκειτο να καλύψουν τον αγώνα.

Εφαρμογή του άρθρου 1 ν. 4326/2015, παρ.1 και 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025“, αναφέρει η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ.