Η Δομινικανή Δημοκρατία σόκαρε τις ΗΠΑ με 87-79 μέσα στην Καλιφόρνια, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ

Η Δομινικανή Δημοκρατία έκανε τη μεγάλη έκπληξη στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 στη ζώνη της Αμερικής, αφού επικράτησε 87-79 των ΗΠΑ στην Καλιφόρνια.

Ο Χασέλ Πέρεζ ήταν ο κορυφαίος της Δομινικανής Δημοκρατίας με 20 πόντους (2/6 τρίποντα), 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Η ομάδα του Νέστορ Γκαρσία κυριάρχησε και έφτασε στη νίκη, παρά τις απουσίες παικτών όπως ο Φελίς, Μοντέρο και Ντουάρτε που παίζουν στην Ευρώπη, αλλά και των ΝΒΑερ, Τάουνς και Τζόουνς-Γκαρσία.

Για την Team USA, που παρατάχθηκε χωρίς ΝΒΑερ και παίκτες που παίζουν στην Ευρώπη, ο άλλοτε γκαρντ της ΑΕΚ, Μπράντον Νάιτ, είχε 20 πόντους, ενώ στους 9 πόντους έμεινε ο Τζέιμς Γουάιζμαν.

Πλέον, οι δύο ομάδες, αλλά και το Μεξικό (που πέρασε με 99-72 από τη Νικαράγουα) ισοβαθμούν στην πρώτη θέση του ομίλου με 2-1.

Η βαθμολογία του Group A

Δομινικανή Δημοκρατία 2-1

Μεξικό 2-1

ΗΠΑ 2-1

Νικαράγουα 0-3