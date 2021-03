Η Τουρκία κάνει… πάρτι στις πρώτες δυο αγωνιστικές των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Νέο της «θύμα», η Νορβηγία (3-0 εκτός έδρας). Μήνυμα των γηπεδούχων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με αφορμή τους θανάτους χιλιάδων εργατών στο Κατάρ – Πρώτη νίκη για Ολλανδία (2-0 τη Λετονία).

Έχει βαλθεί να.. τρελάνει κόσμο. Η Τουρκία έκανε το 2×2 στον 7ο προκριματικό όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022, νικώντας εκτός έδρας την Νορβηγία του Χάαλαντ με 3-0.

Ο Τουφάν άνοιξε στο 14’ το σκορ για την Τουρκία, ενώ «χτύπησε» για δεύτερη φορά στο 58’, κάνοντας το 3-0. Στο ενδιάμεσο (28’) ο Σογιουντσού κατάφερε να βάλει το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ.

Η Νορβηγία τελείωσε το ματς με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Τόρστβεντ. Πριν τη «σέντρα» του αγώνα, κατά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων, οι γηπεδούχοι εμφανίστηκαν με μήνυμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα φανελάκια τους, με αφορμή τους θανάτους χιλιάδων εργατών στο Κατάρ

