Η Ελίνα Τζένγκο έμεινε εκτός μεταλλίων στον τελικό του ακοντισμού στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο

Η Ελίνα Τζένγκο έκανε τέσσερις βολές πάνω από τα 60 μέτρα και κορυφαία στα 62,72 μέτρα, αλλά έμεινε στην 5η θέση στον τελικό του ακοντισμού στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο.