Η Ελίνα Τζένγκο κατέκτησε την πρώτη θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα με βολή στα 57,75 μέτρα

Η Ελίνα Τζένγκο κατέκτησε για 7η φορά τον τίτλο στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου του Βόλου, παίρνοντας την πρώτη θέση στον ακοντισμό, με καλύτερη βολή στα 57,75 μέτρα.

Με φετινό ρεκόρ τα 58,37 μέτρα, η Ελίνα Τζέγκο είχε αρκετές βολές κοντά σε αυτή την επίδοση και τελικά πήρε μία άνετη νίκη στον τελικό του ακοντισμού, στο πανελλήνιο πρωτάθλημα του στίβου.

Στη δεύτερη θέση έμεινε η Αναστασία Ντραγκομίροβα με καλύτερη βολή στα 50.79 μέτρα, ενώ την τρίτη θέση έλαβε η Μαργαρίτα Τσουκαλά με τη δική της καλύτερη βολή στα 49.75 μέτρα.