Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ «καιροφυλακτεί» για τον Ντίνο Μήτογλου

Παρακολουθεί την περίπτωση του διεθνούς φόργουορντ ο ΠΑΟΚ
Ο Μήτογλου με τον Οσμάν
Ο Μήτογλου με τον Οσμάν σε αγώνα του Παναθηναϊκού / ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Μετά την απόκτηση του Τσεντί Οσμάν, ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι έχει στο “στόχαστρό” του έναν ακόμη παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Ντίνο Μήτογλου, ελπίζοντας ότι θα γίνει σύντομα διαθέσιμος.

Η απόκτηση των Γκέρσον Γιαμπουσέλε και Μουστάφα Φαλ έχει γεμίσει τις θέσεις των “ψηλών” στον Παναθηναϊκό και έχει φέρει τον Ντίνο Μήτογλου αρκετά πίσω στις επιλογές για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με αποτέλεσμα να έχουν ξεκινήσει τα σενάρια για το μέλλον του Έλληνα φοργουορντ, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται στο προσκήνιο.

Όπως απέδειξε και στην περίπτωση του Τσεντί Οσμάν, η ομάδα της Θεσσαλονίκης διαθέτει μεγάλο… πορτοφόλι για την ενίσχυσή της το φετινό καλοκαίρι και εμφανίζεται να… καιροφυλακτεί για την απόκτηση και του Ντίνου Μήτογλου.

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Αθλητικά
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