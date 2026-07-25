ΠΑΟΚ: Σχεδόν ένα μήνα εκτός θα μείνει ο Τάχα Άλι

Ο ΠΑΟΚ πήρε μεγάλο διπλό με 3-2 στην έδρα της Ντινάμο Κιέβου, για τα προκριματικά του Europa League, αλλά έχασε τον Τάχα Άλι με τραυματισμό και δεν θα τον έχει διαθέσιμο στη συνέχεια της προσπάθειάς του να βρεθεί στη League Phase της διοργάνωσης.

Στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ο Τάχα Άλι τραυματίστηκε στον ώμο και έγινε αναγκαστική αλλαγή στο παιχνίδι με την Ντινάμο Κιέβου και οι εξετάσεις του έδειξαν ότι θα χρειαστεί να μείνει αρκετό καιρό εκτός αγωνιστικής δράσης.

Η πρώτη εκτίμηση στον ΠΑΟΚ είναι ότι ο διεθνής εξτρέμ θα χάσει τα παιχνίδια μέχρι την έναρξη της Super League, δίνοντας “μάχη” για να προλάβει να είναι διαθέσιμος στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.