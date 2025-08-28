Η Ελίνα Τζένγκο με βολή στα 64.57 μέτρα κατέκτησε το «διαμάντι» στο Diamond League της Ζυρίχης

Η Ελίνα Τζένγκο ήταν εξαιρετική τον τελικό του Diamond League στη Ζυρίχη και με μία φοβερή βολή στα 64.57 μέτρα, κατέκτησε την πρώτη θέση στο ακοντισμό και το “διαμάντι” της διοργάνωσης.

Η κορυφαία βολή της Ελίνας Τζένγκο ήρθε μόλις στην πρώτη της προσπάθεια στον τελικό του ακοντισμού στο Diamond League της Ζυρίχης και ήταν αρκετή για να της χαρίσει την κορυφή στο άθλημά της.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έγινε μάλιστα μόλις η τέταρτη για τη χώρα μας που κατακτά το “διαμάντι” της διοργάνωσης, μετά την Κατερίνα Στεφανίδη, τη Νικόλ Κυριακοπούλου και τον Μίλτο Τεντόγλου.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Ελίνα μπήκε στον αγώνα με… άγριες διαθέσεις ρίχνοντας με την πρώτη προσπάθεια 64.57, πολύ κοντά στην καλύτερη φετινή επίδοσή της που είναι 64.90.

Καμία από τις υπόλοιπες πέντε του τελικού δεν πλησίασε αυτά τα μέτρα, με την Νοτιοαφρικανή Τζο-Αν Ντι Πλεσί να έπεται με 62.26. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πρώτης βολής ακολούθησε η αντίστοιχη των ανδρών, ένα σύστημα διεξαγωγής που επέλεξαν οι διοργανωτές για τις ρίψεις και για τις έξι βολές, καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου.

Η δεύτερη βολή της Τζένγκο ήταν 61.81, την ώρα που η Αυστραλή Μακένζι Λιτλ ανέβαινε τρίτη με 61.96. Ακολούθησε από την Ελληνίδα μια προσπάθεια στα 60.24, ενώ η Σέρβα Αντριάνα Βιλάγκος με τα 67.22 φετινό ρεκόρ, βελτιώθηκε ρίχνοντας 62.96, για να προωθηθεί στη δεύτερη θέση.

Η αναμονή για την τέταρτη βολή ήταν μεγάλη και καμία, πλην της ντεφορμέ παγκόσμιας πρωταθλήτριας Χαρούκα Κιταγκούτσι από την Ιαπωνία δεν βελτιώθηκε (6η με 59.72). Η Κολομβιανή Φλορ Ντενίς Ρουίς Ουρτάδο ήταν 5η με τα 60.86 από τη δεύτερη προσπάθεια.

Καμία αλλαγή και με τις πέμπτες βολές με την Ελίνα να ρίχνει 57.71.

Στον τελευταίο γύρο βολών η Κιταγκούτσι έφτασε στα 60.72, αλλά έμεινε έκτη. Η Βιλάγκος, η μοναδική που θα μπορούσε να ρίξει τα μέτρα της Τζένγκο, έμεινε στα 61.89, ενώ η Ελίνα έκλεισε με μια ακόμα βολή που θα κέρδιζε τις υπόλοιπες φιναλίστ, στα 63.53.

Η τελική κατάταξη σε έναν αγώνα που ποιοτικά, βάσει συμμετοχών, ήταν επιπέδου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ήταν Τζένγκο 64.57, Βιλάγκος 61.89, Ντι Πλεσί 62.26, Λιτλ 61.96, Ρουίς Ουρτάδο 60.86, Κιταγκούτσι 60.72