Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Η Ελίνα Τζένγκο στον τελικό του ακοντισμού με την καλύτερη φετινή της επίδοση

Η Ελληνίδα αθλήτρια θα είναι στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου την Κυριακή 16 Αυγούστου
Η Ελίνα Τζένγκο
Η Ελίνα Τζένγκο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στιβου/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Ελίνα Τζένγκο με βολή στα 59.82μ προκρίθηκε στον τελικό στο ακόντιο και εκεί θα δώσει τη μάχη της για ένα μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ.

Με φετινό ρεκόρ πέρασε στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος η Ελίνα Τζένγκο. Η Ελληνίδα αθλήτρια τερμάτισε στην έκτη θέση των δύο προκριματικών του ακοντίου και εξασφάλισε το εισιτήριο του τελικού χωρίς άγχος.

Η Ελληνίδα αθλήτρια μπορεί να μην έπιασε το όριο των 61 μέτρων που έδινε αυτόματη πρόκριση στον τελικό, όμως το season best που «έγραψε» ήταν υπεραρκετό για να βρεθεί στη μάχη των μεταλλίων.

Ο μεγάλος τελικός στον ακοντισμό είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 16 Αυγούστου, την τελευταία δηλαδή ημέρα της διοργάνωσης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
180
142
89
82
65
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo