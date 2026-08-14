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Αθλητικά

Τρομερός Καραλής για Τεντόγλου: «Δεν είμαι σαν τον άλλον, θα το φέρω το μετάλλιο στη μεικτή ζώνη»

Ο «Μανόλο» έριξε την... μπηχτή του στον φίλο του Μίλτο Τεντόγλου για το περιστατικό με το ξεχασμένο μετάλλιο
Ο Καραλής
Ο Καραλής στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε περίπατο στον προκριματικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου και με ένα άλμα στα 5.60μ εξασφάλισε μία θέση στον τελικό του άλματος επί κοντώ.

Στις δηλώσεις του μετά την πρόκριση στον τελικό έδωσε ρεσιτάλ, σχολιάζοντας τον Μίλτο Τεντόγλου, που ξέχασε το χρυσό μετάλλιο στο γήπεδο και πρόσφερε μία επική στιγμή μετά την τεράστια επιτυχία του.

«Να μην κάνω καμία βλακεία εγώ. Όχι, σίγουρα θα το φέρω, εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον, εγώ θα το φέρω, θα το μοιράσω σε όλο το στάδιο και θα το φέρω και εδώ. Όλα καλά. Περνάμε καλά, είναι μια γιορτή του αθλητισμού», είπε χαρακτηριστικά ο «Μανόλο» για τον φίλο του, Μίλτο Τεντόγλου.

Ο Εμμανουήλ Καραλής θα παλέψει για μία θέση στο βάθρο στον τελικό του επί κοντώ που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Αυγούστου στις 21:30, με τον Μόντο Ντουπλάντις να είναι ο μεγάλος του αντίπαλος.

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Αθλητικά
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