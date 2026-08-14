Τιερί Ανρί για Χρήστο Τζόλη: «Είμαι εντυπωσιασμένος, είναι ήδη σε υψηλό επίπεδο»

Ο Χρήστος Τζόλης έχει κάνει εντυπωσιακή προετοιμασία με την Άρσεναλ, κάτι που ανάγκασε τον Τιερί Ανρί να μιλήσει με αποθεωτικά λόγια για το ταλέντο του.

Ο Τιερί Ανρί έχει γράψει τεράστια ιστορία με τη φανέλα της Άρσεναλ και ίσως βλέπει στο πρόσωπο του Χρήστου Τζόλη έναν από τους μελλοντικούς σταρ της αγαπημένης του ομάδας, κάτι που φαίνεται από τις κολακευτικές δηλώσεις του για τον Έλληνα διεθνή εξτρέμ.

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Ο Τζόλης έχει ένα γκολ και δύο ασίστ στα φιλικά με Ντόρτμουντ, Μπέτις και Χιρόνα και αυτά αρκούσαν για να αναγκάσει τον Γάλλο θρύλο να τον αποθεώσει.

Τα αποθεωτικά λόγια του Ανρί για τον Τζόλη

«Για να είμαι ειλικρινής, τον παρακολουθώ στενά από την ημέρα που πέρασε την πόρτα και είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος με όσα έχει δείξει μέχρι στιγμής. Η ένταση, η ικανότητα λήψης αποφάσεων, ο τρόπος που προσπαθεί συνεχώς να βλάψει τον αντίπαλο, είναι ήδη σε υψηλό επίπεδο. Μπορείτε να δείτε την ποιότητα που τον έκανε τόσο αποφασιστικό στο Βέλγιο.

Το χθεσινό πέναλτι ήταν το τέλειο παράδειγμα της νοοτροπίας του. Απόλυτα ήρεμος, με απόλυτη αυτοπεποίθηση. Χωρίς νεύρα, χωρίς δράμα, απλώς απόλυτη συγκέντρωση. Ανέβηκε στο ύψος των περιστάσεων και εκτέλεσε την προσπάθεια σαν να ήταν ρουτίνα. Αυτού του είδους η ψυχραιμία υπό πίεση είναι σπάνια, ειδικά για έναν παίκτη που ακόμα προσαρμόζεται σε ένα νέο περιβάλλον. Και όταν βλέπεις το ποσό που πλήρωσε η Άρσεναλ γι’ αυτόν… πρέπει να πω ότι ήταν πραγματική ευκαιρία.

Για όσα ήδη προσφέρει και για την προοπτική που έχει να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο, πρόκειται για εξαιρετική επιχειρηματική κίνηση. Δώστε του χρόνο, δώστε του την ευκαιρία να δείξει τι μπορεί να κάνει και οι οπαδοί της Άρσεναλ θα λατρέψουν να παρακολουθούν την εξέλιξη αυτού του παιδιού. Υπάρχει πραγματική ποιότητα και πραγματικός χαρακτήρας σε αυτόν».