Ολυμπιακός: Κανονικά στην προπόνηση ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ – Τα λόγια του στους παίκτες των Πειραιωτών

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε κανονικά την προπόνηση του Ολυμπιακού λίγο πριν ξεκινήσει το ραντεβού με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, που θα κρίνει το μέλλον του στο σύλλογο.

Η πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού μετά τον αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν έγινε υπό τις οδηγίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος είναι ακόμα προπονητής της ομάδας και μάλιστα έκανε μία μικρή ομιλία στους ποδοσφαιριστές του, σχετικά με τον αποκλεισμό από το Champions League και τη συνέχεια της σεζόν.

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«Ο αποκλεισμός από τη συνέχεια του Champions League είναι δύσκολος για όλους. Αλλά πρέπει να τ’ αφήσουμε πίσω μας. Στην Ευρώπη θα παίξουμε στο Europa league και πρέπει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.

Αλλά κυρίως πρέπει να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, που είναι ο μεγάλος στόχος της ομάδας», ανέφερε ο Βάσκος στους παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι πλέον προετοιμάζονται για την πρεμιέρα της Super League με τον Ατρόμητο στο «Γ. Καραϊσκάκης» (22/08/26, 22:00).

Πλέον , η προσοχή στρέφεται στο αποτέλεσμα που θα βγει από το ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με το μέλλον του Ισπανού στον πάγκο των Πειραιωτών να μην είναι βέβαιο, μετά τον αποκλεισμό από τους Ολλανδούς.