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ΑΕΚ: Η ευρωπαϊκή λίστα της Ένωσης για τα ματς με τη Λέφσκι Σόφιας στα πλέι οφ του Champions League

Οι εκλεκτοί του Μάρκο Νίκολιτς για τις μάχες με την ομάδα από τη Βουλγαρία
Ο Μάρκο Νίκολιτς
Ο Μάρκο Νίκολιτς στο φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Η ΑΕΚ κατέθεσε την ευρωπαϊκή της λίστα για τα δύο ματς με τη Λέφσκι Σόφιας στα πλέι οφ του Champions League, στα οποία θα παλέψει για να προκριθεί για πρώτη φορά σε League Phase της διοργάνωσης.

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε τους ποδοσφαιριστές που θα δώσουν το παρών στα ματς της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας στα προκριματικά του Champions League, με τους Νίκλας Ελίασον και Τζέιμς Πενράις που αποχωρούν να λείπουν. Εκτός λίστας είναι και οι Χρήστος Αλεξίου και Μίλαν Βιτάλις, με τον δεύτερο να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής, μιας και αγωνίστηκε με την Γκιορ πριν πάρει μεταγραφή στην Ένωση.

Από τους νεαρούς παίκτες της ομάδας στη λίστα είναι μόνο ο Μάριος Μπαλαμώτης, που βρέθηκε κάτω από την εστία στον τελικό του Superbet Super Cup.

Οι κιτρινόμαυροι έχουν δικαίωμα για δύο αλλαγές μέχρι το βράδυ της Δευτέρας (17/08/26).

Το πρώτο ματς της Ένωσης με τη Λέφσκι θα διεξαχθεί στη Σόφια την ερχόμενη Τρίτη 18 Αυγούστου στις 22:00, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου και πάλι στις 22:00.

Η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ

Τερματοφύλακες: Θωμάς Στρακόσα, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, Μάριος Μπαλαμώτης.

Αμυντικοί: Λάζαρος Ρότα, Αρόλντ Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ντομαγκόι Βίντα, Μάρτιν Γκεοργκίεβ, Χακίμ Σαχαμπό, Σπύρος Χριστακόπουλος, Σταύρος Πήλιος.

Μέσοι: Πέτρος Μάνταλος, Ραζβάν Μαρίν, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Κάαν Κάιρινεν, Δημήτρης Καλοσκάμης, Λόβρο Μάγερ.

Επιθετικοί: Ντέρεκ Κουτέσα, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Λούκα Γιόβιτς, Ζίνι, Μπαρνάμπας Βάργκα, Ολεξάντρ Ζουμπκόφ.

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