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Αθλητικά

Ο Εμμανουήλ Καραλής προκρίθηκε ξεκούραστα στον τελικό του επί κοντώ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου

Ο Έλληνας αθλητής χρειάστηκε μόλις ένα άλμα για να εξασφαλίσει τη θέση του στο μεγάλο τελικό της Κυριακής (16/08/26)
Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ο Εμμανουήλ Καραλής στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε στον τελικό του άλματος επί κοντώ χωρίς να… ιδρώσει, καθώς χρειάστηκε μόλις ένα άλμα στα 5.60μ για να βρεθεί στο μεγάλο ραντεβού της Κυριακής (16/08/26, 21:30) στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου.

Η επιλογή του Εμμανουήλ Καραλή να ξεκινήσει την προσπάθειά του στα 5.60μ ήταν απόλυτα σωστή, καθώς κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του επί κοντώ, κάνοντας μόνο ένα άλμα, κάτι που σημαίνει ότι θα μπει ξεκούραστος για να δώσει τη μάχη του με τον Μόντο Ντουπλάντις.

Ο Σουηδός ακολούθησε την στρατηγική του Έλληνα αθλητή και πέρασε άνετα στον τελικό κάνοντας και αυτός ένα άλμα στα 5.60μ.

Ο «Μανόλο» ήταν ένας από τους μόλις τέσσερις αθλητές που πέρασαν με την πρώτη τα 5.60μ. Οι άλλοι τρεις ήταν ο κορυφαίος του αγωνίσματος, Μόντο Ντουπλάντις, ο Γερμανός Μπο Κάντα Λίτα Μπάερε και ο Βέλγος Γίλιο Φίλτχενς.

Ο Γιάννης Ρίζος δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστικός στον προκριματικό του άλματος επί κοντώ, καθώς απέτυχε τρεις φορές να περάσει τα 5.25μ και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μείνει πρόωρα εκτός συνέχειας, κάτι που είχε πάθει και στο προηγούμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το 2024.

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