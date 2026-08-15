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Αθλητικά

Η Ελλάδα πήρε την πρόκριση για τον τελικό των 4Χ100 μέτρων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου

Βοσκόπουλος, Παναγιωτόπουλος, Γκαραγκάνης και Μυριανθόπουλος πέρασαν στον τελικό με τον τρίτο καλύτερο χρόνο στον ημιτελικό της
Οι αθλητές της Εθνικής Ομάδας 4x100 (ΜΑΡΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Οι αθλητές της Εθνικής Ομάδας 4x100 (ΜΑΡΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)
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Φοβερή εμφάνιση για την Ελλάδα στα 4Χ100 μέτρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου του Μπέρμιγχαμ, αφού η Εθνική Ομάδα της σκυταλοδρομίας, αποτελούμενη από τους Βοσκόπουλο, Παναγιωτόπουλο, Γκαραγκάνη και Μυριανθόπουλο, προκρίθηκε στον τελικό με συνολικό χρόνο 39.17.

Η Ελλάδα ήταν έτσι τρίτη στον ημιτελικό της στα 4Χ100 μέτρα της σκυταλοδρομίας και πήρε το “εισιτήριο” για τον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου, ο οποίος και θα διεξαχθεί το βράδυ του Σαββάτου (15/08/26) στις 21:33 σε ώρα Ελλάδας.

Στις επιμέρους κούρσες για την ελληνική ομάδα, ο Βοσκόπουλος έτρεξε το δικό του κατοστάρι σε 10.59, με τον Παναγιωτόπουλο να κάνει 9.42 και τον Γκαραγκάνη 9.41, ενώ τέταρτος έτρεξε ο Μυριανθόπουλος, που τερμάτισε οριακά στην 3η θέση, με χρόνο 9.75.

Η Ελλάδα μπορεί να ελπίζει μάλιστα σε ακόμη καλύτερη επίδοση, αφού υπήρξε και ένα μικρό λάθος στην τελευταία αλλαγή της σκυτάλης.

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