Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Σαμσουνσπόρ: «Δίνουμε δανεικό τον Σερίφ Εντιαγέ στον ΠΑΟΚ»

Οριστική είναι η συμφωνία της τουρκικής ομάδας με τον ΠΑΟΚ
Ο Σέριφ Εντιαγιέ
Ο Σέριφ Εντιαγιέ σε αγώνα της Σαμσουνσπόρ Reuters (Photo by Yagiz Gurtug/NurPhoto)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τη Σαμσουνσπόρ για τη μετεγγραφή του Σερίφ Εντιαγιέ, με την τουρκική ομάδα να επιβεβαιώνει το δανεισμό του Σενεγαλέζου επιθετικού, με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Σαμσουνσπόρ μίλησε για τις μετεγγραφές της ομάδας και στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στην περίπτωση του Σερίφ Εντιαγέ, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει οριστική συμφωνία με τον ΠΑΟΚ.

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε σχετικά τα εξής: «Δίνουμε δανεικό τον Τσερίφ Εντιαγέ στην ομάδα του ΠΑΟΚ από την Ελλάδα, με ρήτρα αγοράς. Προς το παρόν ολοκληρώνονται οι τελευταίες διαδικασίες. Σίγουρα θα αποκτήσουμε έναν επιθετικό».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
98
73
71
60
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo