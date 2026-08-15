Σαμσουνσπόρ: «Δίνουμε δανεικό τον Σερίφ Εντιαγέ στον ΠΑΟΚ»

Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τη Σαμσουνσπόρ για τη μετεγγραφή του Σερίφ Εντιαγιέ, με την τουρκική ομάδα να επιβεβαιώνει το δανεισμό του Σενεγαλέζου επιθετικού, με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Σαμσουνσπόρ μίλησε για τις μετεγγραφές της ομάδας και στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στην περίπτωση του Σερίφ Εντιαγέ, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει οριστική συμφωνία με τον ΠΑΟΚ.

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε σχετικά τα εξής: «Δίνουμε δανεικό τον Τσερίφ Εντιαγέ στην ομάδα του ΠΑΟΚ από την Ελλάδα, με ρήτρα αγοράς. Προς το παρόν ολοκληρώνονται οι τελευταίες διαδικασίες. Σίγουρα θα αποκτήσουμε έναν επιθετικό».