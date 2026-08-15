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Ο Μάρκο Γκρούγιτς υπέγραψε στη Λέφσκι Σόφιας και θα βρεθεί αντίπαλος της ΑΕΚ στα πλέι οφ του Champions League

Ως αντίπαλος θα επιστρέψει στην Allwyn Arena ο Σέρβος μέσος
Ο Γκρούγιτς
Ο Γκρούγιτς με τη φανέλα της ΑΕΚ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)
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Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Λέφκσι Σόφιας στα πλέι οφ του Champions League και θα βρει απέναντί της έναν πρώην ποδοσφαιριστή της, τον Μάρκο Γκρούγιτς.

Μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του στην ΑΕΚ, ο Μάρκο Γκρούγιτς έμεινε ελεύθερος από την Πόρτο και συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στη Λέφσκι Σόφιας, γεγονός που θα τον φέρει ξανά στην Ελλάδα.

Η Ένωση θα αντιμετωπίσει τη βουλγαρική ομάδα σε δύο αναμετρήσεις με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Champions League, με τον Σέρβο μέσο να αντιμετωπίζει τους μέχρι πρότινος συμπαίκτες του στην Allwyn Arena, την Τρίτη 26 Αυγούστου, στις 22.00

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