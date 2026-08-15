Ο Δημήτρης Τσίτσος έμεινε στη 12η θέση στον τελικό του ακοντισμού στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Ο Δημήτρης Τσίτσος πέρασε στον τελικό του ακοντισμού στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου με ατομικό ρεκόρ, όμως δεν κατάφερε στον μεγάλο αγώνα να βρει το άλμα που θα τον έφερνε ψηλά και έμεινε 12ος.

Η πρώτη βολή του Δημήτρη Τσίτσου στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ήταν στα 71.45μ, που είναι αρκετά χαμηλά σχετικά με το 80.95μ που έκανε στον προκριματικό. Οι άλλες δύο προσπάθειές του ήταν ακόμα πιο χαμηλές και τις έβγαλε άκυρες, με αποτέλεσμα να τερματίσει στην 12η θέση χωρίς να έχει δικαίωμα για περαιτέρω ρίψεις.

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Ο Έλληνας αθλητής δεν κατάφερε στον πρώτο μεγάλο τελικό της καριέρας του να πετύχει κάτι σπουδαίο, όμως το σπουδαίο το πέτυχε στον προκριματικό με το ατομικό ρεκόρ που έκανε.

Αναλυτικά οι ρίψεις του Τσίτσου: 1η 71.45, 2η άκυρη, 3η άκυρη.