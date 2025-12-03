Αθλητικά

Η Ελλάς Σύρου βράβευσε τον Γιώργο Πρίντεζη πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας των «ερυθρολεύκων» τιμήθηκε από την ομάδας του τόπου του
Γιώργος Πρίντεζης
Η βράβευση του Γιώργου Πρίντεζη/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Μία ιδιαίτερη στιγμή για τον Γιώργο Πρίντεζη πριν την έναρξη του αγώνα Ελλας Σύρου – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η ομάδα της Σύρου αποφάσισε να βραβεύσει τον Γιώργο Πρίντεζη για τη μακρά καριέρα του στον Ολυμπιακό, αλλά και την Εθνική ομάδα. Ο Συριανός παλαίμαχος μπασκετμπολίστας που κατάγεται από τη Σύρο, σε κάθε ευκαιρία διαφημίζει το νησί του.

Σίγουρα δεν περίμενε ο σπουδαίος αθλητής να έρθει η στιγμή που θα βραβευθεί από την ομάδα ποδοσφαίρου του νησιού του, όμως ήταν δίκαιο για όσα έχει προσφέρει στον ελληνικό αθλητισμό, αλλά και στο κυκλαδίτικο νησί.

 

Η Ελλάς Σύρου τίμησε και τον Ολυμπιακό, με τον Κώστα Καραπαπά να παραλαμβάνει την τιμητική πλακέτα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
90
89
81
75
61
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo