Η Ελλάς Σύρου βράβευσε τον Γιώργο Πρίντεζη πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Μία ιδιαίτερη στιγμή για τον Γιώργο Πρίντεζη πριν την έναρξη του αγώνα Ελλας Σύρου – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η ομάδα της Σύρου αποφάσισε να βραβεύσει τον Γιώργο Πρίντεζη για τη μακρά καριέρα του στον Ολυμπιακό, αλλά και την Εθνική ομάδα. Ο Συριανός παλαίμαχος μπασκετμπολίστας που κατάγεται από τη Σύρο, σε κάθε ευκαιρία διαφημίζει το νησί του.

Σίγουρα δεν περίμενε ο σπουδαίος αθλητής να έρθει η στιγμή που θα βραβευθεί από την ομάδα ποδοσφαίρου του νησιού του, όμως ήταν δίκαιο για όσα έχει προσφέρει στον ελληνικό αθλητισμό, αλλά και στο κυκλαδίτικο νησί.

Η Ελλάς Σύρου τίμησε και τον Ολυμπιακό, με τον Κώστα Καραπαπά να παραλαμβάνει την τιμητική πλακέτα.