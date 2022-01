Παίκτης της Ελλάς Βερόνα είναι κι επίσημα ο Παναγιώτης Ρέτσος, με την ιταλική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτησή του από την Μπάγερ Λεβερκούζεν, καλωσορίζοντάς τον και στα ελληνικά.

Ο διεθνής αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενάμισι έτους και θα αγωνίζεται στη Serie A, μέχρι και το καλοκαίρι του 2023. «Καλώς όρισες Πάνο», έγραψε στα αγγλικά, τα ιταλικά, αλλά και τα ελληνικά, ο επίσημος λογαριασμός της νέας του ομάδας στα social media.

Τη μετεγγραφή του Ρέτσου στη Βερόνα γνωστοποίησε όμως και η γερμανική ομάδα, η οποία του ευχήθηκε τα καλύτερα στην Ιταλία. “Ο Πάνος ήταν πάντα ένας ομαδικός παίκτης σε εμάς”, έγραψαν στα social media οι “ασπιρίνες”.

ℹ️ Panos Retsos has transferred to Serie A side Hellas Verona.



“Panos always showed himself to be a great team player with us. For his next step in Italy, we wish him all the best.” – Simon Rolfes pic.twitter.com/bwcBBJLXKM