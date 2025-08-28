Η εμψυχωτική ομιλία του Βασίλη Σπανούλη στους παίκτες της Εθνικής μπάσκετ: «Συγκέντρωση, πάθος και καρδιά»

Λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα της Εθνικής μπάσκετ για το Eurobasket, ο Βασίλης Σπανούλης φρόντισε να δώσει το δικό του σύνθημα στους παίκτες του, ζητώντας τους να αγωνιστούν με συγκέντρωση, πάθος.

Η Εθνική μπάσκετ κάνει πρεμιέρα απέναντι στην Ιταλία (21:30) με στόχο τη νίκη με την οποία θα ξεκινήσει ιδανικά το Εurobasket. Μάλιστα, κατά την διάρκεια του χαλαρώματος το πρωί Πέμπτης, ο Βασίλης Σπανούλης θέλησε να τονώσει ψυχολογικά τους παίκτες του πριν το πρώτο μεγάλο τεστ, αναφέροντας τους:

«Η τακτική είναι μόνο ένα κομμάτι του μπάσκετ. Το μπάσκετ δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η αυτοπεποίθησή σας, η πίστη στον συμπαίκτη δίπλα σας. Αυτό που ζητώ είναι η απόλυτη συγκέντρωσή σας.

Συγκέντρωση, πάθος και καρδιά», είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Εθνικής μας, πριν ακολουθήσει το καθιερωμένο «Ελλάς» από όλη την ομάδα στο κέντρο του γηπέδου!»