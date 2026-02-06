Η ΕΟΚ κατήγγειλε πρόεδρο ομάδας της GBL μετά από απειλητικά μηνύματα στον Βαγγέλη Λιόλιο

Μετά από έκτακτη συνεδρίαση της ΕΟΚ, αποφασίστηκε η προσφυγή στον αθλητικό εισαγγελέα, αλλά και η μήνυση κατά προέδρου ομάδας ΚΑΕ της GBL, εξαιτίας απειλητικών μηνυμάτων που δέχθηκε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Βαγγέλης Λιόλιος.

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε το γεγονός, κάνοντας λόγο και για ενημέρωση της FIBA, αλλά δεν κατονομάζει τον πρόεδρο ΚΑΕ της GBL που έστειλε απειλητικά μηνύματα στον Βαγγέλη Λιόλιο, σημειώνοντας όμως ότι το περιστατικό έλαβε χώρα μετά από ήττα της ομάδας του, την περασμένη Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2026, όταν ο Παναθηναϊκός έχασε από τον Άρη και το Μαρούσι από τον Πανιώνιο.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

Σήμερα 6/2/2026 συνεδρίασε εκτάκτως το ΔΣ της ΕΟΚ λόγω απειλητικών μηνυμάτων που εστάλησαν από Πρόεδρο ΚΑΕ της GBL προς τον Πρόεδρο της ΕΟΚ αμέσως μετά την ήττα της ομάδας του στο Κυριακάτικο αγώνα της 1/2/2026.

Αποφασίστηκαν ομόφωνα τα κάτωθι:

1) η άμεση και κατεπείγουσα προσφυγή στον αθλητικό εισαγγελέα με τη παραβολή όλων των στοιχείων της πρωτόγνωρης αυτής ενέργειας για λήψη άμεσων μέτρων,

2) Την κατεπείγουσα αποστολή όλων των στοιχείων στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΟΚ τη στιγμή μάλιστα που εκκρεμεί υπόθεση κατά του ίδιου Προέδρου από φετινό παρόμοιο περιστατικό

3) Ενημέρωση της FIBA για το περιστατικό με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και αποφάσεις, ώστε να επιληφθούν οι αρμόδιες Επιτροπές της και

4) Αναφορικά με τη διασπορά ψευδών ειδήσεων και την προσβολή της προσωπικότητας του Προέδρου, αλλά και όλων των μελών του Δ.Σ. της ΕΟΚ:

(α) Κατάθεση εγκλήσεως/μηνυτήριας αναφοράς ενώπιον των αρμοδίων Εισαγγελικών Αρχών για τα αδικήματα της εκβίασης, της απειλής και της συκοφαντικής δυσφήμησης, στρεφόμενη τόσο κατά του φυσικού αυτουργού όσο και κατά παντός άλλου υπευθύνου που συνέδραμε στην τέλεση αυτών

(β) Άσκηση αγωγής ενώπιον των Πολιτικών Δικαστηρίων για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη ο Πρόεδρος και η Ομοσπονδία από τα συκοφαντικά και δυσφημιστικά δημοσιεύματα στον Τύπο, τα οποία λειτούργησαν ως εργαλείο επικοινωνιακής κλιμάκωσης των παράνομων ενεργειών του Προέδρου της ΚΑΕ.

Η αγωγή θα στοχεύει στην πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας και την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης, το προϊόν της οποίας προτίθεται η Ομοσπονδία να διαθέσει για την ανάπτυξη των τμημάτων υποδομής και την καταπολέμηση της βίας στα γήπεδα.