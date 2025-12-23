Συμβαίνει τώρα:
Η ΕΠΟ έβαλε τέλος στα βίντεο με τις αναλύσεις των φάσεων από τον Λανουά

Ποιος είναι ο λόγος της διακοπής της προβολής των βίντεο με την ανάλυση των φάσεων κάθε αγωνιστικής
Λανουά
Ο Λανουά στη Λεωφορο για το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε ότι δεν θα προβάλλονται πλέον τα βίντεο με την ανάλυση των φάσεων κάθε αγωνιστικής από τον πρόεδρο της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά.

Ο λόγος της παύσης της προβολής των βίντεο είναι ότι αυτά έπαψαν να είναι αντικείμενο αξιοποίησης και κατέληξαν σε αντικείμενο εκμετάλλευσης και μάλιστα συστηματικής και συστημικής, καθότι οργανωμένης, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ΕΠΟ.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

“Η ΚΕΔ ανακοινώνει την απόφασή της να διακόψει την εβδομαδιαία ανάλυση φάσεων από αγώνες της Super League 1.

Επί της αρχής, το εβδομαδιαίο βίντεο της ΚΕΔ είχε ως αποκλειστικό σκοπό την επιμόρφωση του φίλαθλου κοινού. Δυστυχώς, όμως, επί της ουσίας το βίντεο έπαψε να είναι αντικείμενο αξιοποίησης και κατέληξε σε αντικείμενο εκμετάλλευσης και μάλιστα συστηματικής και συστημικής, καθότι οργανωμένης.

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας επιφυλάσσεται να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις επιμόρφωσης της ποδοσφαιρικής κοινής γνώμης”.

