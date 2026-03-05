Αθλητικά

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ ανέβηκε στην 12η θέση της παγκόσμιας κατάταξης της FIBA

Η νίκη στο Μαυροβούνιο έφερε την άνοδο στην κατάταξη για την «επίσημη αγαπημένη»
Ο Τολιόπουλος
Ο Τολιόπουλος στο παιχνίδι με το Μαυροβούνιο/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ ανέβηκε μία θέση στην παγκόσμια κατάταξη της FIBA μετά τη νίκη που έκανε στην έδρα του Μαυρβουνίου, χάρη στο σόου του Βασίλη Τολιόπουλου.

Στην 12η θέση της κατάταξης της FIBA ανέβηκε η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ αφήνοντας στη 13η θέση τη Λετονία. Πλέον, είναι πίσω από την Τουρκία, που είναι αήττητη στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ.

Στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης είναι οι ΗΠΑ, μπροστά από Γερμανία και Σερβία. Η Λετονία που έχασε τη θέση της έχει ρεκόρ 1-3 στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ και έδωσε το δικαίωμα στην Ελλάδα να ανέβει μία θέση.

Η παγκόσμια κατάταξη (οι πρώτες 20 θέσεις)

1. ΗΠΑ
2. Γερμανία
3. Σερβία
4. Γαλλία
5. Καναδάς
6. Αυστραλία
7. Ισπανία
8. Αργεντινή
9. Λιθουανία
10. Βραζιλία
11. Τουρκία
12. Ελλάδα
13. Λετονία
14. Σλοβενία
15. Ιταλία
16. Πουέρτο Ρίκο
17. Φινλανδία
18. Μαυροβούνιο
19. Πολωνία
20. Γεωργία

