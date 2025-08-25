Η Εθνική Ελλάδας ταξιδεύει την Τρίτη στην Κύπρο για το Eurobasket 2025

Η Εθνική Ελλάδας ολοκλήρωσε τα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας της για το Eurobasket 2025 και αναχωρεί για την Κύπρο, όπου και θα διεξαχθεί ο όμιλος της.

Η ΕΟΚ ενημέρωσε ότι η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας θα αναχωρήσει την Τρίτη (26/8) στις 13:30 για τη Λάρνακα, από όπου θα μεταβεί στη Λεμεσό, η οποία θα φιλοξενήσει τον τρίτο όμιλο του Eurobasket 2025.

Η γαλανόλευκη έχει τοποθετηθεί στο Group C, όπου θα αντιμετωπίσει Ισπανία, Ιταλία, Γεωργία, Βοσνία και Κύπρο και είναι ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης του ομίλου της, η οποία είναι πιθανό να της “στρώσει” ένα σχετικά βατό μονοπάτι μέχρι τα ημιτελικά.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

“Η Εθνική Ανδρών ολοκλήρωσε τα φιλικά προετοιμασίας και είναι έτοιμη πλέον για την αναχώρησή της για την Κύπρο και την πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ 2025.

Η αποστολή θα αναχωρήσει αύριο Τρίτη 26/8, στις 13.30 για τη Λάρνακα από όπου και θα μεταβεί οδικώς στη Λεμεσό. Η προσέλευση στο αεροδρόμιο είναι προγραμματισμένη για τις 12.00.