Η Εθνική Ελλάδας υποχώρησε στα Power Rankings της FIBA πριν το Eurobasket 2025

Λίγες ημέρες απομένουν πλέον για την έναρξη του Eurobasket και η FIBA ανακοίνωσε τα Power Rankings των ομάδων της διοργάνωσης, με την Εθνική Ελλάδας να έχει χάσει δύο θέσεις.
Η Εθνική Ελλάδας είναι πλέον 8η στην κατάταξη δυναμικότητας της FIBA, με τη Σερβία να είναι το μεγάλο φαβορί για το Eurobasket και να βρίσκεται στην κορυφή των ανανεωμένων Power Rankings.
Ακολουθούν η Γερμανία, η Γαλλία, η Λιθουανία και η Λετονία στην πρώτη 5άδα της σχετικής κατάταξης, ενώ πάνω από την Ελλάδα βρίσκονται και η Ιταλία με την Τουρκία. Την πρώτη 10άδα συμπληρώνουν δε, η Φινλανδία και η Σλοβενία.
Οι δύο νίκες σε τέσσερα φιλικά παιχνίδια οδήγησαν στην πτώση της Ελλάδας.