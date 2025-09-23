Η Εθνική Γαλλίας ανακοίνωσε τον Φρανκ Ντιλικινά στον Ολυμπιακό

Ο Φρανκ Ντιλικινά θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού, σύμφωνα με την Εθνική Γαλλίας, η οποία του ευχήθηκε καλή επιτυχία, με αφορμή τη μεταγραφή του στους Πειραιώτες.

Ο Ολυμπιακός μόνο μένει να ανακοινώσει τον Φρανκ Ντιλικινά, καθώς η Εθνική Γαλλίας το έκανε ήδη, αναφέροντας μάλιστα το συναπάντημα του Γάλλου γκαρντ με τον Εβάν Φουρνιέ.

Όπως όλα δείχνουν, η συμφωνία έχει οριστικοποιηθεί με την Παρτίζαν και ο Ντιλικινά θα φοράει τα «ερυθρόλευκα» τη φετινή σεζόν.

Direction l’Olympiacos



Frank Ntilikina signe à @Olympiacos_BC et rejoint @EvanFourmizz et Moustapha Fall en Grèce #TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/AP6FKdHj05 — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) September 23, 2025

«Ο Φρανκ Νιλικίνα υπέγραψε στον Ολυμπιακό, για να συναντήσει ξανά τον Εβάν Φουρνιέ και τον Μουστάφα Φαλ στην Ελλάδα» αναφέρει η γαλλική Ομοσπονδία