Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι ετοιμάζεται να οδηγήσει την Εθνική Ιταλίας στο Euro 2020, αλλά η παραμονή του στον πάγκο των “ατζούρι” φαίνεται ότι έχει “κλειδώσει” και για τα επόμενα χρόνια.

Ο Ιταλός τεχνικός ολοκλήρωσε με εκπληκτικό τρόπο τα προκριματικά στον όμιλο της Ελλάδας, κάνοντας 10 νίκες σε 10 παιχνίδια, γεγονός που του χάρισε ήδη κι ένα νέο συμβόλαιο με την Ομοσπονδία της πατρίδας του.

Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, ο Μαντσίνι υπέγραψε μέχρι το 2026 και θα έχει την ευκαιρία να οδηγήσει την Ιταλία και στο επόμενο Μουντιάλ, ανεξαρτήτως αποτελέσματος στο επερχόμενο Euro.

Roberto Mancini has just signed his contract extension as Italian National Team coach until June 2026. He’s staying also for the World Cup in Qatar 2022. 🇮🇹 #Italia