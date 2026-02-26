Η Εθνική Μαρόκου αποδέχθηκε την παραίτηση του Ρεγκραγκί, ο Ουαχμπί θα αναλάβει την ομάδα του Ελ Κααμπί

Ο Ουαλίντ Ρεγκραγκί παραιτήθηκε από την εθνική ομάδα του Μαρόκου, στην οποία αγωνίζεται ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί και έφτασε έως τον τελικό του πρόσφατου κυπέλλου Εθνών Αφρικής αλλά και τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022.

Την είδηση επιβεβαίωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας, με τον Μαροκινό προπονητή να αποχωρεί μετά από τρία και πλέον χρόνια στο τιμόνι των «Λιονταριών του Ατλαντα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ρεγκραγκί έχει ήδη δεχθεί προτάσεις από συλλόγους της Σαουδικής Αραβίας και τη θέση του στον πάγκο της εθνικής ομάδας του Μαρόκου, για να την οδηγήσει στα τελικά του Μουντιάλ το προσεχές καλοκαίρι, θα πάρει ο Μοχάμεντ Ουαχμπί.

Ο 50χρονος Βέλγος προπονητής -με ρίζες από το Μαρόκο- πήρε… προαγωγή, αφού βρισκόταν στον πάγκο της Κ23 του Μαρόκου και νωρίτερα σε αυτόν της Κ20.

Με την Κ20 έφτασε ως τον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ νωρίτερα είχε μια πορεία 17 ετών στις ακαδημίες της Άντερλεχτ, βοηθώντας να βγουν σπουδαίοι ποδοσφαιριστές στον αφρό όπως ο Γιούρι Τίλεμανς.

Πρόκειται για μια επιλογή με ορίζοντα το Παγκόσμιο Κύπελλο στην Αμερική, ενώ αποτελεί και μια πρόκληση για τον ίδιο καθώς είναι η πρώτη φορά που θα προπονήσει ανδρική ομάδα.