Αθλητικά

Ουκρανία – Ελλάδα 82-76 τελικό: Δεν τα κατάφερε η εθνική μπάσκετ στη Ρίγα

Νέα ήττα και τώρα τρέχει η γαλανόλευκη
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
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Παρακολουθήσατε live την εκτός έδρας αναμέτρηση της εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με την Ουκρανία για την πρώτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Μουντομπάσκετ.

20:59 | 28.08.2026

Καλή συνέχεια από το NewsIt.gr

20:59 | 28.08.2026
Στο 3-4 το ρεκόρ της
20:58 | 28.08.2026
Απογοητευτική εμφάνιση και νέα ήττα για την Εθνική Ελλάδας
20:56 | 28.08.2026
82-76 τελικό!
20:56 | 28.08.2026

Για να δούμε τώρα

20:56 | 28.08.2026

Η προηγούμενη επίθεση της Ελλάδας μετά από τάιμ άουτ ήταν κάκιστη

20:56 | 28.08.2026
Τάιμ άουτ από τον Σπανούλη! 11 δευτερόλεπτα ακόμα
20:55 | 28.08.2026

82-76 με 2/2 βολές από τον Κόβλιαρ

20:55 | 28.08.2026

Όλα λάθος από τη γαλανόλευκη

20:55 | 28.08.2026
Βολές για την Ουκρανία στα 11 δευτερόλεπτα
20:54 | 28.08.2026

80-76 με 2/2 βολές του Μήτογλου

20:54 | 28.08.2026

Ψάχνει ένα θαύμα η Ελλάδα

20:52 | 28.08.2026

Ο Νικ Καλάθης αστόχησε σε τρίποντο

20:51 | 28.08.2026
1:07 ακόμα, στο -6 η Ελλάδα και κατοχή δική μας μετά το τάιμ άουτ
20:50 | 28.08.2026

80-74 με τεράστιο τρίποντο του Καλάθη

20:49 | 28.08.2026

80-71 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ

20:48 | 28.08.2026
2:05 για το τέλος του αγώνα
20:47 | 28.08.2026

80-69 με 1/2 βολές του Τολιόπουλου

20:46 | 28.08.2026
Στο +12 η Ουκρανία
20:45 | 28.08.2026
Τρία λεπτά ακόμα
20:44 | 28.08.2026

80-68 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ

20:43 | 28.08.2026

80-66

20:42 | 28.08.2026

79-66 για τους Ουκρανούς

20:42 | 28.08.2026

77-66

20:42 | 28.08.2026

75-66 απαντάει ο Τολιόπουλος με τον ίδιο τρόπο

20:41 | 28.08.2026

75-63 με τρίποντο του Σούλγκα

20:40 | 28.08.2026

Σε πολύ κακό βράδυ σήμερα ο Τολιόπουλος, για να δούμε αν θα μπορέσει να ανεβάσει στροφές στο κρίσιμο τελευταίο πεντάλεπτο

20:39 | 28.08.2026

72-63 από τον Λουκασόφ

20:38 | 28.08.2026
6:30 ακόμα για το φινάλε
20:38 | 28.08.2026

70-63 από τον Καλαϊτζάκη

20:37 | 28.08.2026

70-61 από τον Παπανικολάου

20:36 | 28.08.2026
Δύο λεπτά χωρίς σκορ η Ελλάδα
20:36 | 28.08.2026
32' Διψήφια διαφορά για τους Ουκρανούς!
20:35 | 28.08.2026

70-59 με νέο ουκρανικό τρίποντο

20:34 | 28.08.2026

Το ένα λάθος μετά το άλλο για τη γαλανόλευκη. Καμία κίνηση στην επίθεση

20:33 | 28.08.2026

67-59 μπροστά η Ουκρανία

20:31 | 28.08.2026
Ξεκινάει το τέταρτο δεκάλεπτο
20:31 | 28.08.2026
Τέλος τρίτου δεκαλέπτου: Ουκρανία - Ελλάδα 64-59
20:30 | 28.08.2026

64-59 με 2/2 βολές του Κόβλιαρ

20:29 | 28.08.2026

62-59 με τρίποντο του Μήτογλου

20:28 | 28.08.2026

62-56 με 2/2 βολές του Θανάση

20:27 | 28.08.2026
62-54 με τρέλο τρίποντο του Μίχαλιουκ
20:25 | 28.08.2026

59-54 με 1/2 βολές του Μήτογλου

20:25 | 28.08.2026

59-53 για τους Ουκράνους

20:24 | 28.08.2026

57-53 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ

20:23 | 28.08.2026

57-51 με τρίποντο του Σούλγκα

20:22 | 28.08.2026

54-51 με τρίποντο του Καλάθη

20:22 | 28.08.2026
27' Ξεφεύγουν και πάλι οι Ουκρανοί! Τάιμ άουτ από τον Σπανούλη
20:21 | 28.08.2026

54-48 με νέο τρίποντο του Τκατσένκο

20:20 | 28.08.2026

51-48 με τρίποντο των Ουκρανών

20:19 | 28.08.2026

48-48 ισοφαρίζει ο Ντόρσεϊ

20:18 | 28.08.2026

48-46 με τρίποντοι του Ντόρσεϊ

20:16 | 28.08.2026

48-43 από τον Κόβλιαρ

20:14 | 28.08.2026

46-43 με τρίποντο του Σούλγκα

20:13 | 28.08.2026

43-43 ισοφαρίζει ο Κώστας Αντετοκούνμπο

20:12 | 28.08.2026

43-41 από τον Κώστα Αντετοκούνμπο

20:11 | 28.08.2026

43-39 μειώνει ο Καλάθης

20:08 | 28.08.2026

43-37 με τρίποντο του Κόβλιαρ

19:54 | 28.08.2026
Ξεκινάει το τρίτο δεκάλεπτο
19:54 | 28.08.2026

Η γαλανόλευκη πρέπει να βελτιωθεί στην επίθεση για να γυρίσει το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο

19:52 | 28.08.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Ουκρανία - Ελλάδα 40-37
19:49 | 28.08.2026

40-37 από τον Μπομπρόφ

19:46 | 28.08.2026

38-37 από τον Μπομπρόφ

19:46 | 28.08.2026

36-37 από τον Καλάθη που έχει ανεβάσει στροφές

19:44 | 28.08.2026

36-35 με 1/2 βολές του Ντόρσεϊ

19:43 | 28.08.2026

36-34 με 1/2 βολές του Μίχαλιουκ

19:42 | 28.08.2026

35-34 με 1/2 βολές του Καραγιαννίδη

19:41 | 28.08.2026

35-33 με 2/2 βολές του Σούλγκα

19:41 | 28.08.2026

33-33 απαντάει ο Καλάθης

19:40 | 28.08.2026

33-31 από τον Μίχαλιουκ

19:40 | 28.08.2026

31-31 απαντάει με τρίποντο ο Παπανικολάου

19:38 | 28.08.2026

31-28 με τρίποντο του Κόβλιαρ

19:38 | 28.08.2026
15' Τάιμ άουτ για την Ουκρανία. Βγάζει αντίδραση η γαλανόλευκη
19:37 | 28.08.2026

28-28 από τον Καλάθη!

19:35 | 28.08.2026

28-26 με 1/2 βολές του Τολιόπουλου

19:33 | 28.08.2026

28-25 από τον Ντόρσεϊ

19:32 | 28.08.2026

Επιστρέφει ο Καλάθης στο παρκέ

19:32 | 28.08.2026

28-23 μειώνει ο Καραγιαννίδης

19:31 | 28.08.2026

28-21 με 2/2 βολές του Μπομπρόφ

19:31 | 28.08.2026
Πρόβλημα με Κώστα Αντετοκούνμπο!

Χρεώθηκε με τρίτο φάουλ

19:28 | 28.08.2026

Έχουμε βελτιώσει πολύ την άμυνα μας στο δεύτερο δεκάλεπτο, αλλά δεν έχουμε λύσεις στην επίθεση

19:26 | 28.08.2026

26-21 από τον Μίχαλιουκ

19:24 | 28.08.2026

24-21 με 2/2 βολές του Μήτογλου

19:21 | 28.08.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
19:20 | 28.08.2026
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Ουκρανία - Ελλάδα 24-19
19:20 | 28.08.2026

24-19 από τον Θανάση

19:18 | 28.08.2026

24-17 από τον Κόβλιαρ

19:17 | 28.08.2026

22-17 με τρίποντο του Λαρεντζάκη

19:17 | 28.08.2026

22-14 μπροστά η Ουκρανία

19:17 | 28.08.2026
Δεχθήκαμε κάρφωμα και φάουλ, μετά το κάρφωμα του Θανάση!

Δεν γύρισε κανένας Έλληνας παίκτης στην άμυνα

19:16 | 28.08.2026

19-14 με κάρφωμα του Θανάση Αντετοκούνμπο

19:16 | 28.08.2026

19-12 μπροστά οι Ουκρανοί

19:11 | 28.08.2026

Η γαλανόλευκη δεν βρίσκει ρυθμό στην επίθεση. Ο Σπανούλης αποσύρει τον Καλάθη που δεν μπόρεσε να βοηθήσει και έριξε στο παρκέ Τολιόπουλο και Λαρεντζάκη για το σκορ

19:11 | 28.08.2026

17-12 με 2/2 βολές του Μίχαλιουκ

 

19:09 | 28.08.2026

15-12 με 1/2 βολές του Κόβλιαρ

19:09 | 28.08.2026

14-12 απαντούν οι Ουκρανοί

19:09 | 28.08.2026

11-12 με τρίποντο του Μήτογλου

19:09 | 28.08.2026

11-9 με τρίποντο του Κόβλιαρ

19:08 | 28.08.2026

8-9 από τον Μήτογλου

19:07 | 28.08.2026

8-7 μειώνει ο Νετζήπογλου

19:06 | 28.08.2026

8-5 μπροστά οι Ουκρανοί

19:04 | 28.08.2026

6-5 απαντούν οι Ουκρανοί με τρίποντο του Μπομπρόφ

19:03 | 28.08.2026

3-5 με τρίποντο του Νικ Καλάθη

19:02 | 28.08.2026

3-2 με 3/3 βολές του Μίχαλιουκ

19:01 | 28.08.2026

0-2 από τον Ντόρσεϊ

19:01 | 28.08.2026

Ο Νετζήπογλου έχει πάει πάνω στον Μίχαλιουκ

19:00 | 28.08.2026
Τζάμπολ στον αγώνα
19:00 | 28.08.2026
Ο Μίχαλιουκ είναι το βαρύ πυροβολικό των Ουκρανών
19:00 | 28.08.2026

Τκατσένκο, Μίχαϊλιουκ, Μπομπρόφ, Κόβλιαρ, Σκαπίντσεφ οι πρώτοι πέντε για την Ουκρανία

18:50 | 28.08.2026
Η αρχική πεντάδα της Ελλάδας

Καλάθης, Ντόρσεϊ, Νετζήπογλου, Παπανικολάου και Κώστας Αντετοκούνμπο

18:50 | 28.08.2026
18:49 | 28.08.2026

Η Εθνική χρειάζεται το αποτέλεσμα, γιατί αν δεν τα καταφέρει, η πρόκριση θα είναι πολύ δύσκολη

18:49 | 28.08.2026
Η δωδεκάδα της Ουκρανίας

Σούλγκα, Τκατσένκο, Κομπζίστι, Λουκάσοφ, Μίχαϊλιουκ, Μπομπρόφ, Σέλιστ, Νοβίτσκι, Βοϊνάλοβιτς, Σούσκιν, Σκαπίντσεφ, Κόβλιαρ

 
 

18:49 | 28.08.2026
Η δωδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας

Καλάθης, Τολιόπουλος, Μπαζίνας, Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Καλαϊτζάκης, Παπανικολάου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Μήτογλου, Καραγιαννίδης, Κώστας Αντετοκούνμπο

 

 
18:48 | 28.08.2026
Καθοριστικό παιχνίδι για τη γαλανόλευκη

Η Ισπανία είναι στο 5-1, Ουκρανία και Μαυροβούνιο είναι στο 4-2, Πορτογαλία, Ελλάδα και Γεωργία είναι στο 3-3

18:48 | 28.08.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την εκτός έδρας αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Ουκρανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ

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