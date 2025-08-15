Η Εθνική Νέων γυναικών του πόλο διέλυσε 20-7 τη Βραζιλία – Με την Ισπανία στον ημιτελικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος

Το καλοκαίρι του ελληνικού πόλο! Η Eθνική Νέων γυναικών νίκησε με συνοπτικές διαδικασίες (20-7) την οικοδέσποινα Βραζιλία και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών Κ20, που φιλοξενείται στην πόλη Σαλβαδόρ.

Στους “4” του Παγκοσμίου πρωταθλήματος του πόλο, η Εθνική Νέων γυναικών θα αντιμετωπίσει τα ξημερώματα του Σαββάτου (16.08.2025, 02:30) την Ισπανία, η οποία επικράτησε με 15-13 της Ουγγαρίας στη διαδικασία των πέναλτι (11-11 στην κανονική διάρκεια του αγώνα).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι διεθνείς μας επέβαλλαν τον ρυθμό τους από τα μέσα της πρώτης περιόδου, όταν προηγήθηκαν με 3-1 και 4-2 και στη συνέχεια μετέτρεψαν τον προημιτελικό σε…περίπατο, φτάνοντας τη διαφορά στα δέκα γκολ (14-4), 5.10 πριν ολοκληρωθεί το τρίτο οκτάλεπτο και στα 14 (20-6), μόλις 2.16 πριν τελειώσει το παιχνίδι.

Δέκα παίκτριες σκόραραν συνολικά για την εθνική μας, με τέσσερις από αυτές να πετυχαίνουν από τρία γκολ (Κουρέτα, Κοβάτσεβιτς, Σαλταμανίκα, Τζωρτζακάκη).

Για την Βραζιλία σκόραραν οι: Νασιμέντο 3, Αζεβέδο 2, Σαμπάιο 1, Ντα Σίλβα 1.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα οκτάλεπτα: 6-2, 5-2, 5-2, 4-1

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Κρασσά 1, Κοβάτσεβιτς 3, Φουράκη 2, Δρακωτού, Κλαψιανού 2, Κουρέτα 3, Μπέτα, Τριχά 1, Τζωρτζακάκη 3, Καραμπέτσου 1, Κυριακοπούλου, Σαλταμανίκα 3, Γραικού 1.