Αθλητικά

Η Εθνική ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν δεν τραγούδησε τον Εθνικό ύμνο της χώρας στο παιχνίδι του Ασιατικού Κυπέλλου

Μία κίνηση έντονου συμβολισμού έκαναν οι Ιρανές αθλήτριες
Οι αθλήτριες του Ιράν
Οι αθλήτριες του Ιράν κατά την ανάκρουση του Εθνικού ύμνου

Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν έδωσε τον εναρκτήριο αγώνα του Ασιατικού Κυπέλλου γυναικών κόντρα στη Νότια Κορέα και οι αθλήτριες της ομάδας αποφάσισαν να μην τραγουδήσουν τον Εθνικό ύμνο της χώρας.

Η προπονήτρια της Εθνικής ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν, Μαρτζιγιέ Τζαφαρί, φαίνεται στο βίντεο να κοιτά περήφανη και με χαμόγελο της αθλήτριές της, που στέκονταν ακίνητες και ανέκφραστες κατά την ανάκρουση του Εθνικού ύμνου της χώρας.

 

Το κοινό στη Νότια Κορέα αποδοκίμασε τις αθλήτριες του Ιράν πριν αρχίσει η αναμέτρηση. Για την ιστορία το Ιράν ηττήθηκε 3-0 στην πρεμιέρα του Ασιατικού Κυπέλλου γυναικών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
123
76
68
63
47
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo