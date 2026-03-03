Η Εθνική ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν δεν τραγούδησε τον Εθνικό ύμνο της χώρας στο παιχνίδι του Ασιατικού Κυπέλλου

Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν έδωσε τον εναρκτήριο αγώνα του Ασιατικού Κυπέλλου γυναικών κόντρα στη Νότια Κορέα και οι αθλήτριες της ομάδας αποφάσισαν να μην τραγουδήσουν τον Εθνικό ύμνο της χώρας.

Η προπονήτρια της Εθνικής ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν, Μαρτζιγιέ Τζαφαρί, φαίνεται στο βίντεο να κοιτά περήφανη και με χαμόγελο της αθλήτριές της, που στέκονταν ακίνητες και ανέκφραστες κατά την ανάκρουση του Εθνικού ύμνου της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

The Iranian women’s national football team refused to sing the anthem of the Islamic Regime. Tonight. At the opening match of the Asian Cup. In front of the entire world.



So, to all liberal Western women:



Watch and learn.

THIS is what real feminism looks like. pic.twitter.com/SriXGbipsY — Samantha Smith (@SamanthaTaghoy) March 3, 2026

Το κοινό στη Νότια Κορέα αποδοκίμασε τις αθλήτριες του Ιράν πριν αρχίσει η αναμέτρηση. Για την ιστορία το Ιράν ηττήθηκε 3-0 στην πρεμιέρα του Ασιατικού Κυπέλλου γυναικών.