Η Εθνική ποδοσφαίρου κλείνει φιλικό παιχνίδι με την Παραγουάη

Δύο φιλικά παιχνίδια θα δώσει το Μάρτιο η Εθνική Ελλάδας
Ο Καρέτσας με τον Τετέι
Ο Καρέτσας πανηγυρίζει με τον Τετέι για την Εθνική (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας έχει ήδη ανακοινώσει ένα φιλικό με την Ουγγαρία για το Μάρτιο του 2026 και ετοιμάζεται να κλείσει και ένα δεύτερο με αντίπαλο την Παραγουάη.

Μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ 2026, η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας αναμένεται ξεκινήσει με φιλικές αναμετρήσεις την προετοιμασία της για την επόμενη μεγάλη διοργάνωση και όλα δείχνουν ότι θα παίξει με Παραγουάη και Ουγγαρία τον Μάρτιο.

Πιο συγκεκριμένα, το φιλικό ματς με τους Ούγγρους έχει ήδη ανακοινωθεί για την Τρίτη στις 31 Μαρτίου 2026 στη Βουδαπέστη, ενώ ο αγώνας με τους Παραγουανούς προγραμματίζεται για τις 27 Μαρτίου 2026.

