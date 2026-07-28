Η Εθνική πόλο ανδρών επέστρεψε θριαμβεύτρια στην Ελλάδα, με το ιστορικό χρυσό μετάλλιο του World Cup

“Έριξαν τα τείχη” για τους “χρυσούς” μας αθλητές! Πανηγυρική υποδοχή για την εθνική πόλο ανδρών στο “Ελ. Βενιζέλος” το μεσημέρι της Τρίτης (28.07.2026) με την γαλανόλευκη να επιστρέφει στην Ελλάδα -από το Σίδνεϊ- έχοντας στις… αποσκευές της το χρυσό μετάλλιο από το World Cup.

Η Εθνική πόλο των ανδρών “έσπασε” στην μακρινή Αυστραλία την “κατάρα” που την κυνηγούσε! Μετά από 18 μετάλλια και πέντε χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου έφτασε στην κορυφή και στο χρυσό μετάλλιο, κατακτώντας το τρόπαιο στο World Cup.

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Οι τρομεροί παίκτες του Θοδωρή Βλάχου νίκησαν 15-14 την Ουγγαρία στον συγκλονιστικό τελικό του Σίδνεϊ, με τον Δημήτρη Σκουμπάκη να κάνει παιχνίδι καριέρας με πέντε γκολ και τον Στέλιο Αργυρόπουλο να βάζει την “υπογραφή” στο θρίαμβο, με το νικητήριο γκολ δώδεκα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.

Οι θριαμβευτές του Σίδνεϊ προσγειώθηκαν στο “Ελ. Βενιζέλος” λίγο μετά τις 12:00, με τον πρόεδρο της ΕΟΕ, Ισίδωρο Κούβελο να είναι ο πρώτος που τους υποδέχθηκε και τους έδωσε μια μεγάλη αγκαλιά.

O πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος είπε απευθυνόμενος στους αθλητές: “Είναι τεράστια επιτυχία και σας δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση για το μέλλον, για τα παγκόσμια και τους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες. Θα είμαστε κοντά σε ό,τι χρειαστείτε”.

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Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΚΟΕ, Κυριάκος Γιαννόπουλος -που συνόδευσε την ελληνική ομάδα- τόνισε: “Εκφράζουμε την υπόσχεση για να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Να ξεκουραστούν τώρα τα παιδιά, να πάρουν δυνάμεις γιατί οι επόμενοι 18-20 μήνες θα είναι πολύ κουραστικοί”.

Αφού πήραν τις αποσκευές τους, οι διεθνείς έκαναν την εμφάνισή τους -από την πύλη αφίξεων- στον κεντρικό χώρο του αεροδρομίου, εκεί όπου τους περίμεναν συγγενείς και φίλοι, για να γνωρίσουν την αποθέωση. Στο σημείο βρέθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, όπως και ο γενικός γραμματέας αθλητισμού και πρώην διεθνής πολίστας, Γιώργος Μαυρωτάς, για να τους δώσουν συγχαρητήρια αλλά και ανθοδέσμες.

“Όλοι έχουμε καταλάβει ότι το πόλο είναι το εθνικό μας άθλημα. Είμαστε πολύ περήφανοι, δεν είμαστε εντυπωσιασμένοι, το περιμέναμε. Είμαστε υπερήφανοι. Άντρες και γυναίκες που σε ομαδικό επίπεδο έχουν φέρει τις μεγαλύτερες επιτυχίες στον ελληνικό αθλητισμό. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά. Και στις υποδομές αυτό που γίνεται, δεν έχει προηγούμενο”, ανέφερε στις δηλώσεις του ο Γιάννης Βρούτσης.

“Να’ τοι να’ τοι οι πρωταθλητές” και “Ελλάς, Ελλάς” ήταν οι ιαχές που ακούστηκαν από τους φίλους της Εθνικής πόλο, που χειροκρότησαν αυθόρμητα τους διεθνείς. Οι παίκτες της γαλανόλευκης “πολιορκήθηκαν” από τους φίλους της ομάδας!

“Δεν θα πω επιτέλους! Δεν είχε γίνει εμμονή αυτή η σκέψη. Ήρθε η στιγμή μας. Η ομάδα αυτή, δεν σταμάτησε ότι μπορούμε να το πετύχουμε. Δεν σταμάτησε να πιστεύει πως αξίζουμε να το πετύχουμε” ανέφερε ο Θοδωρής Βλάχος, σε δηλώσεις του στην κάμερα της NOVA/

“Ανησύχησα λίγο στο τέλος. Για να πάρεις το Κύπελλο, πρέπει στο τέλος όλα να είναι θετικά για σένα. Αυτή η ομάδα έχει δει χειρότερα. Περίμενα σωστή αντίδραση στην άμυνα μετά το γκολ του Αργυρόπουλου. Κι όταν έγινε, τότε ενθουσιάστηκα.

Ένας προπονητής δεν θα πει ποτέ τι θα γίνει στην επόμενη διοργάνωση. Μπορούμε να το προετοιμάσουμε. Είμαστε στην ελίτ του κόσμου. Τα μετάλλια, μία θα έρθουν, μία δεν θα έρθουν. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός με 6-7 ομάδες κορυφής.

Αυτό είναι το χρυσό μας μετάλλιο, πως φτάσαμε αυτό το άθλημα ψηλά” τόνισε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός.

Η γαλανόλευκη θα επισκεφθεί το απόγευμα (128.07.2026, 9:00) τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο

Οι 15 παίκτες που Θοδωρή Βλάχου: Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης, Κώστας Κάκαρης, Παναγιώτης Τζωρτζάτος, Ζαννής Αλαφραγκής, Μανώλης Ανδρεάδης, Αριστείδης Χαλυβόπουλος, Δημήτρης Χατζής, Κώστας Γκιουβέτσης, Νίκος Γαρδίκας, Στάθης Καλογερόπουλος, Δημήτρης Νικολαΐδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Δημήτρης Σκουμπάκης, Βαγγέλης Πούρος, Σεμίρ Σπάχιτς.