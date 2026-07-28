Αθλητικά

Ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Γαλλίας: «Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για να κάνεις στην προπονητική»

Ο “Ζιζού” αντικατέστησε τον Ντιντιέ Ντεσάν στον πάγκο των “μπλε”
ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Abdul Saboor
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Η εθνική Γαλλίας στο ποδόσφαιρο πέρασε σε νέα εποχή, αφού από την Τρίτη (28.07.2026) τα ηνία της ομάδας πήγαν στα χέρια του Ζινεντίν Ζιντάν.

“Έχω ξαναπεί ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για να κάνεις στην προπονητική απ’ το να αναλάβεις την εθνική ομάδα της πατρίδας σου. Είναι τεράστια χαρά και είμαι υπερήφανος που βρίσκομαι στον πάγκο της Γαλλίας” ανέφερε ο Ζινεντίν Ζιντάν, στις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής των “μπλε”.

Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Γάλλος προπονητής έχει διάρκεια τεσσάρων ετών, για να φτάσει μέχρι και το Μουντιάλ του 2030. Ως προπονητής, ο Ζινεντίν Ζιντάν έχει καθίσει στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης από το 2016 ως το 2021 με διάλειμμα ενός έτους το 2018. Με τους “μερένγκες” κατέκτησε τρία συνεχόμενα Champions League.

“Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για όλους μας. Πάνε 14 χρόνια από την τελευταία φορά που είχαμε βρεθεί σε διαδικασία αναζήτησης και πρόσληψης προπονητή. Θα ήθελα να χαιρετίσω τη δουλειά και τα επιτεύγματα του Ντιντιέ Ντεσάν” ανέφερε από μεριάς του ο πρόεδρος της γαλλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Φιλίπ Ντιαλό.

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Αθλητικά
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